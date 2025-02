Sabalenka: Belinda je pokazala, da mamice lahko zmagujejo

Številka 1 svetovnega tenisa Arina Sabalenka je dala nov namig, da si namerava v kratkem vzeti porodniški dopust. Že pred OP Avstralije je presenetila z izjavo, da želi biti mlada mamica in se zatem vrniti na igrišča.

Dodatno je njeno prepričanje okrepila zgodba Belinde Benčič. Švicarka slovaških korenin je aprila rani rodila in se vrnila oktobra, sprva na turnirjih nižje ravni, ta konec tedna pa je osvojila prvi turnir WTA v Abu Dabiju in se vrnila v prvo stoterico na 65. mestu.

»To je zares impresivno. Belinda je nazaj. Že v Avstraliji ji je šlo dobro, zdaj pa že ima lovoriko,« je zapisala Sabalenka in priznala, da ji je njena zgodba dala dodaten motiv, da si privošči premor. »To je še ena potrditev, da se lahko po rojstvu uspešno vrnemo, če želimo.«

Arina Sabalenka je osvojila tri turnirja za grand slam. FOTO: Jaimi Joy/Reuters

Pred tem so imele uspešne kariere mlade mamice, kot so Serena Williams, Elina Svitolina, Naomi Osaka in Kim Clijsters. »Upam, da bom imela družino. Obožujem otroke. Nočem imeti prvega pri 35,« je januarja dejala 26-letna Belorusinja: »Želim imeti otroka in se vrniti. Rada bi mu pokazala, kako je trdo je treba delati v življenju, da dobiš stvari.«

Sabalenka je od lanskega aprila v zvezi z brazilskim poslovnežem Georgiosom Frangulisom. Mesec prej je storil samomor njen nekdanji partner, bivši hokejist Konstantin Koljcov, vendar po njenih besedah nista bila več v zvezi.

Zmagovalki OP Avstralije v letih 2023 in 2024 ni uspel hat-trick v Melbournu, v finalu je izgubila proti Madison Keys. Zdaj se bo osredotočila na turnirja v Dohi in Dubaju.