Prva nosilka je trepetala za tretji krog, Erjavčeva na sveti travi jutri

Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka se je po hudem boju uvrstila v tretji krog turnirja za grand slam v Wimbledonu. Prva igralka na jakostni lestvici WTA in prva nosilka turnirja z nagradnim skladom 52,3 milijona evrov je bila v drugem krogu boljša od Čehinje Marie Bouzkove s 7:6 (4) in 6:4.

Sedemindvajsetletna Sabalenka, ki je v prvem krogu na sveti teniški travi ugnala kanadsko kvalifikantko Carson Branstine s 6:1 in 7:5, se je pošteno namučila z leto dni mlajšo Čehinjo. Uvodni niz je dobila šele v podaljšani igri s 7:4, v drugem pa je temelje za končno zmago postavila v peti igri, ko je odvzela servis tekmici, na koncu pa po uri in 35 minutah slavila s 6:4.

Poleg Sabalenke, ki se je doslej v Wimbledonu dvakrat uvrstila v polfinale v letih 2021 in 2023, se je v tretji krog uvrstila tudi Američanka Madison Keys.

Veronika ostala brez besed

Veronika Erjavec je z zmago nad Marto Kostjuk v prvem krogu Wimbledona dosegla uspeh kariere, prvič je bila uspešna v dvoboju glavnega dela turnirja za grand slam. "Če sem bila že po kvalifikacijah brez besed, zdaj sploh ne vem, kaj bi povedala. Presrečna sem, zadovoljna z rezultatom. Vedela sem, da bo težka tekma. Take dvoboje velikokrat odločijo izkušnje, ampak vesela sem, da sem ostala mirna do konca in bila zvesta načrtu. To se mi je obrestovalo," je bila zadovoljna slovenska igralka.

V drugem krogu bo danes igrala z 31-letno Američanko Danielle Collins, trenutno 54. igralko sveta. Dvoboj se bo predvidoma začel ob 12. uri.