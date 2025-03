Češka ima novega asa v klubu 20

Češki teniški igralec Tomaš Machač je zmagovalec turnirja serije ATP 500 v mehiškem Acapulcu z nagradnim skladom 2,64 milijona evrov. V finalu je 24-letnik ugnal leto starejšega Španca Alejandra Davidovicha Fokino s 7:6 (6), 6:2. Dvoboj je trajal uro in 38 minut.

Za olimpijskega prvaka v mešanih dvojicah iz Pariza Machača je to sploh prva lovorika na najvišji ravni serije turnirjev ATP. Pred tem je enkrat igral v finalu, lani maja je moral v Ženevi priznati premoč Norvežanu Casperju Ruudu. Sicer pa v zadnjih dveh mesecih v njegovi domovini bolj kot teniški dosežki odmeva romanca z znano slovaško pevko Emmo Drobno. Zanj je prvič javno stiskala pesti na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu in tako je njena navzočnost še bolj razširila govorice, da je Machač prevaral svojo dotedanjo spremljevalko in tudi soigralko med mešanimi dvojicami Kateřino Siniakovo. Z njo se je v lanskem Parizu veselil zlate olimpijske kolajne.

S turnirsko zmago v Mehiki bo Machač prvič v karieri napredoval med 20 najboljših na lestvici ATP.