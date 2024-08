Cilj je vrniti slovenske igralke med najboljše na svetu

V nadaljevanju prebertie:

Bolj se bo bližal september, več bo v slovenskih teniških krogih razmišljanja o največjem turnirju pri nas – WTA 125 v Ljubljani. Seveda si pri domači krovni teniški zvezi želijo v prihodnje turnir višje ravni, kot je nekoč v Portorožu žebil in so na njem nastopale Jelena Ribakina, Jasmine Paolini, Barbora Krejčikova in druge zvezdnice teniškega športa. Kako gleda na to nova direktorica turnirja Tea Starc, ki pri zvezi sicer vodi marketing in stike z javnostjo? Kako je glede jesenskega nastopa v Ljubljani vodilnih slovenskih igralk? Kakšen bo proračun turnirja in kakšen nagradni sklad? Kako je glede priprav za novembrski velenjski spektakel?