Gledalci izžvižgali Đokovića, prvi finalist Zverev mu je stopil v bran

Teniški zvezdnik Alexander Zverev se je po predaji Novaka Đokovića v polfinalu prvič v karieri uvrstil v finale odprtega prvenstva Avstralije. Zmagovalec 24 turnirjev za grand slam iz Srbije je namreč predčasno končal polfinale, potem ko je prvi niz proti Nemcu izgubil v podaljšani igri.

Odločitev Srba o predaji po izgubljeni podaljšani igri je mnoge presenetila, tudi gledalce, med katerimi so nekateri na stadionu glasno žvižgali Đokoviću.

Đoković je dal popolnoma vse tenisu v zadnjih 20 letih

»Seveda sem vesel, da sem v finalu. Po drugi strani pa na turneji ni nikogar, ki bi ga spoštoval bolj kot Novaka,« je po uvrstitvi v finale na igrišču dejal Zverev, drugi igralec na svetovni lestvici, in gledalce na stadionu Rod Laver pozval: »Prosim, ne izžvižgajte nobenega igralca, če mora odnehati zaradi poškodbe.«

Zverev je za televizijski kanal Eurosport pozneje dejal: »Morda se je med izmenjavami res premikal nekoliko počasneje. Ampak mislil sem, da ima še vedno veliko žogic, premikal se je dobro. Đoković je dal popolnoma vse tenisu v zadnjih 20 letih. Če ne more nadaljevati, potem to pomeni, da res ne more nadaljevati.«

Alexander Zverev se je zavihtel v finale OP Avstralije. FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

Đoković si je med dramatično zmago v četrtfinalu proti Špancu Carlosu Alcarazu poškodoval levo stegensko mišico. Zverev se je s predajo 37-letnega Đokovića še tretjič uvrstil v finale turnirjev za grand slam. Oba prejšnja finala na OP ZDA 2020 in OP Francije 2024 je izgubil. »Mogoče je čas, da imam malo sreče v finalu,« je dejal.

V nedeljskem dvoboju za naslov se bo 27-letnik pomeril z zmagovalcem drugega polfinala med branilcem naslova Italijanom Jannikom Sinnerjem, prvim igralcem sveta, ter Benom Sheltonom iz ZDA.