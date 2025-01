Zastrupitev, Murray in rekord – medijski mojster Đoković znova blesti

V nadaljevanju preberite:

Leto 2024 je bilo za Novaka Đokovića leto razočaranj, po težavah s poškodbami in slabo formo je zdrsnil na sedmo mesto lestvice ATP. A srbski športni zvezdnik št. 1 ne meče puške v koruzo, prej nasprotno – v Avstralijo je pripotoval izvrstno telesno pripravljen, z novim trenerjem in odločen, da se otrese sence Margaret Court.

V očeh številnih ljubiteljev tenisa je bilo odprto prvenstvo Avstralije 2024 prelomno, Đoković je s porazom simbolno predal krono Janniku Sinnerju in se umaknil s teniškega prestola. Dvomljivci so v Noletu znova zanetili lani (pre)malokrat videno iskro, v deželo tam spodaj je prišel zgodaj in s pomembno okrepitvijo v moštvu. Mesto trenerja je zasedel novopečeni »upokojenec« Andy Murray, ki ponudbe nekdanjega rivala ni mogel odkloniti.

»Želel sem se umakniti od tenisa, z Novakom sva ostala v stiku, a nisva govorila le o tenisu. Bil sem na partiji golfa, kjer me je prijatelj vprašal, če bi postal trener. Odvrnil sem mu, da mi ne pade na pamet, čez pol ure pa sem v avtomobilu vrnil neodgovorjeni klic Novaku, ki me je presenetil s ponudbo in zdaj smo tukaj,« je Britanec opisal nenavadno pot do sodelovanja, od katerega si Đoković obeta vnovični vzpon proti vrhu lestvice ATP.