Zverev čaka na tekmeca, dobil ga bo po dopoldanski poslastici

Prvi grand slam sezone v Melbournu se preveša v odločilno fazo. V ženski konkurenci je prva v polfinale prišla Paula Badosa, v moški je to uspelo drugemu nosilcu Alexandru Zverevu, ki je bil s 7:6 (1), 7:6 (0), 2:6, 6:1 boljši od Tommyja Paula.

Dvoboj je bil veliko bolj tesen, kot kaže končni izid, Paul se je drugemu nosilcu turnirja dobro upiral in bil le nekaj žogic in kanček več zbranosti oddaljen od vodstva, v tretjem je bil prepričljivo boljši od Zvereva in zdelo se je, da bi se dvoboj lahko prevesil v peti niz.

A je nato Nemec potrdil vlogo favorita in v 47 minutah dobil še četrti niz ter potrdil preboj v polfinale. Skupno je Zverev za napredovanje potreboval tri ure in 32 minut. Poslastica moškega dela turnirja sledi predvidoma ob 10.30, ko se bosta pomerila Novak Đoković in Carlos Alcaraz.