Đokovića zaustavil 20-letni Italijan; To je čudež, prej me ni nihče poznal

Italijanski teniški igralec Luca Nardi je pripravil največje presenečenje doslej na letošnjem prvem mastersu v Indian Wellsu. S 6:4, 3:6, 6:3 je v kalifornijski puščavi izločil prvega igralca sveta, Srba Novaka Đokovića. Ta se je po petih letih vrnil v Indian Wells in izpadel že po svojem drugem obračunu.

Dvajsetletni Italijan iz Pesara, sicer 123. igralec sveta, je po dvoboju zmago označil kot čudež. Pred prihodom v Indian Wells je Nardi sredi februarja izgubil proti zdaj 409. igralcu sveta, Indijcu Ramkumarju Ramanathanu, na challengerju v Bengaluruju, slab mesec kasneje pa dosegel največjo zmago v karieri.

»Pred nocojšnjim obračunom me nihče ni poznal,« je v izjavi po dvoboju, ki je trajal dve uri in 22 minut, dejal Nardi in dodal: »Upam, da je občinstvo uživalo v dvoboju, s katerim sem zelo zadovoljen.«

"Res ne vem, kako mi je uspelo. Mislim, da je to čudež. Sem 20-letnik, izven najboljših 100, zdaj pa sem premagal Novaka Đokovića. Noro," je presenečeno razlagal Nardi, ki se bo v osmini finala pomeril z domačinom Tommyjem Paulom. Ta je izločil Francoza Uga Humberta.

Za Đokovića, ki tudi v prvem krogu proti Avstralcu Aleksandru Vukicu ni navdušil in ob tem izgubil niz, je bil to tretji poraz v sezoni, v kateri ima osem zmag.

Novak Đokovič je imel slab dan. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters

Zaradi pandemije novega koronavirusa in kasnejših omejitev za necepljene potnike v ZDA v Indian Wellsu ni igral vse od leta 2019, tudi takrat pa je izpadel v tretjem krogu. Nazadnje je v kalifornijski puščavi slavil leta 2016, skupno pa ima štiri zmage.

Prvič v karieri je 36-letnik izgubil proti srečnemu poražencu iz kvalifikacij. Nardi je namreč zaradi odpovedi višjerangiranih igralcev kljub kvalifikacijskem porazu proti Belgijcu Davidu Goffinu dobil priložnost v glavnem delu žreba.

Kljub porazu bo Đoković ohranil vodstvo na lestvici ATP, predvsem Italijan Jannik Sinner in Španec Carlos Alcaraz bi se mu lahko ob končni zmagi v Indian Wellsu približala na manj kot 1000 točk razlike.

Na preostalih obračunih tretjega kroga je tri nize za napredovanje potreboval Rus Danil Medvedjev, ki je ugnal domačina Sebastiana Kordo. Napredovali so še Norvežan Casper Ruud, Francoz Gael Monfils, Bolgar Grigor Dimitrov, Američan Taylor Fritz in Danec Holger Rune.

Pri ženskah presenečenja ni dopustila Belorusinja Arina Sabalenka. Druga nosilka je bila boljša od Britanke Emme Raducanu. Napredovala je tudi tretja nosilka, domačinka Coco Gauff, Belgijka Elise Mertens pa je ustavila Japonko Naomi Osaka.