Đokovićev živčni boj z občinstvom in s prireditelji

Zadnje teniško dejanje dolge mednarodne sezone je že dolgo finalno tekmovanje za Davisov pokal. Vrsto let so se zanj borili po izločilnem sistemu z velikim finalom pri eni od dveh reprezentanc, ki sta sta uvrstili v ta sklepni dvoboj, v zadnjem času pa je – podobno kot pri pokalu Billie Jean King, v katerem so nazadnje z uvrstitvijo v polfinale zablestela slovenska dekleta – na vrsti turnir najboljših na enem prizorišču.

Tako bo ta konec tedna dal zmagovalca sezone na turnirju v Malagi, kjer pa se št. 1 svetovnega tenisa Novak Đoković ne počuti najbolje. Motijo ga namreč številni vzkliki s tribun, v tem tednu se je večkrat spustil v besedni dvoboj z domačim občinstvom, zapletlo pa se je tudi s pesmijo, ob kateri akterji prihajajo na igrišče. Srbska reprezentanca si je namreč izbrala melodijo "Naj se veseli srbski rod", vodstvo tekmovanja pa je ocenilo, da takšna pesem ne sodi v uraden protokol tekmovanj. Pri reprezentanci z vodilnim igralcem svetovne teniške lestvice vztrajajo, da bi do konca tekmovanja v Malagi – danes se bo Srbija v polfinalu pomerila z Italijo – ohranili ta napev.

Mimogrede, slovenska dekleta je pred dvema tednoma ob prihodu na igrišče v Sevilli spremljal Rudanov hit Na nebo, ob katerem so se Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in kolegice veselile pomladnega koprskega podviga proti Romuniji, s katerim so si zagotovile nastop na prestižnem finalnem turnirju.