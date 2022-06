Đokoviću grozi izpad iz »top 10«

Na zadnji lestvici ATP pred začetkom tretjega grand slam turnirja sezone v Wimbledonu je v vodstvu Rus Danil Medvedjev, drugi je Nemec Alexander Zverev, tretji pa Srb Novak Đoković. Aljaž Bedene je 200. igralec sveta, Blaž Rola pa zaseda 344. mesto.

Precej sprememb bo lestvica ATP doživela čez štirinajst dni. Ker turnir v Wimbledonu zaradi neudeležbe ruskih in beloruskih igralcev ne bo štel za točke ATP, bo na primer lanski zmagovalec Đoković izgubil 2000 točk in padel na sedmo mesto. Na vrhu bosta ostala Medvedjev, ki v Angliji ne sme igrati, ter Zverev, ki je moral Wimbledon izpustiti zaradi poškodbe gležnja.

Đokoviću se v nadaljevanju sezone ne obeta nič dobrega, saj zaenkrat kaže, da zaradi veljavnih proticovidnih ukrepov ne bo smel nastopiti na US Opnu v New Yorku. V tem primeru bi kot lanski finalist izgubil še 1200 točk in zdrsnil iz vodilne deseterice.

Lestvica ATP (27. junija):

1. (1) Danil Medvedjev (Rus) 7955 točk

2. (2) Alexander Zverev (Nem) 7030

3. (3) Novak Đoković (Srb) 6770

4. (4) Rafael Nadal (Špa) 6525

5. (6) Stefanos Cicipas (Grč) 5150

5. (5) Casper Ruud (Nor) 5050

7. (7) Carlos Alcaraz (Špa) 4890

8. (8) Andrej Rubljov (Rus) 3870

9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3760

10. (12) Hubert Hurkacz (Pol) 3735

...

200. (202) Aljaž Bedene (Slo)

283 344. (342) Blaž Rola (Slo) 127

...