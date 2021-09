Dominko v New Yorku obstal v prvem kolu

Sebastian Dominko, ki je prekinil desetletno sušo nastopov slovenskih teniških igralcev v mladinski konkurenci turnirjev za veliki slam, ko je uspešno preskočil kvalifikacije odprtega prvenstva ZDA, je tako med posamezniki kot dvojicami obstal v prvem kolu. Osemnajstletni Mariborčan je po treh nizih ter uri in 46 minutah igre med posamezniki v prvem krogu klonil proti Avstralcu Philipu Sekulicu.



V dvojicah pa je Dominko zaigral v paru s perujskim mladincem Christopherjem Lijem in se v prvem kolu pomeril z Američanom Kylom Kangom in Portugalcem Miguelom Gomesom. Ameriško-portugalska naveza je premagala Dominka in Lija po 1:03 ure igre s 6:3 in 7:6 (4).



Zadnji slovenski igralec, ki je igral v mladinskem delu grand slama, je bil Nik Razboršek leta 2011 v Avstraliji. Pred njim so nastopili tudi Aljaž Bedene (2007, OP ZDA), Andraž Bedene (2007, OP Avstralije), Luka Ocvirk (2005, OP Avstralije), Grega Žemlja, Nejc Podkrajšek, Blaž Kavčič (vsi 2004, OP Avstralije), Rok Jarc (2003, OP Francije in Wimbledon), Matija Zgaga (2000, OP ZDA, 2001 OP Avstralije, OP Francije in Wimbledon), Matjaž Jurman (2000, OP ZDA) in Andrej Kračman (1998, Wimbledon).

