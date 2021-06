Dvojna krona za pariško kraljico Krejčikovo

Barbora Krejčikova je bila v paru z rojakinjo Katerino Siniakovo v finalu boljši od ameriško-poljske naveze Bethanie Mattek-Sands/Iga Swiatek.



Čehinji, drugi nosilki, sta finalni dvoboj proti Američanki in Poljakinji, lanski zmagovalki Roland-Garrosa med posameznicami, dobili s 6:4 in 6:2.



Krejčikova, ki je v sobotnem finalu posameznic s 6:1, 2:6 in 6:4 premagala Rusinjo Anastazijo Pavljučenkovo, je postala prva teniška igralka po 21 letih in sedma v zgodovini, ki ji je uspelo dobiti turnir tako med posameznicami kot v dvojicah.



Krejčikova in Siniakova sta turnir v Parizu osvojili tudi leta 2018, pred tremi leti pa sta v konkurenci dvojic slavili tudi v Wimbledonu.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: