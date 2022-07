Enaindvajsetica za Novaka Đokovića, sedmica na sveti travi

Prvi nosilec v Wimbledonu Novak Đoković je v finalu Wimbledona v štirih nizih premagal Nicka Kyrgiosa in osvojil 21. naslov za grand slam. Za Rafaelom Nadalom spet zaostaja le še enega, Roger Federer je pri 20.

Srb je na sveti travi v All England Clubu zmagal sedmič, četrtič zapored. Bilo je 4:6, 6:3, 6:4 in 7:6 (3). To je bila njegova prva zmaga na štirih največjih turnirjih po lanski zmagi v Wimbledonu proti Matteu Berrettiniju. Avstralec Kyrgios je prvič nastopil finalu velikega slama. Pred tem je dvakrat premagal Đokovića, vendar danes je njegova igra po osvojenem prvem nizu zvodenela.

Novak Đoković je ubranil naslov v Wimbledonu. FOTO: Toby Melville/Reuters

Naslednji slam bo konec poletja v New Yorku, kjer Đoković verjetno ne bo smel nastopiti, saj se ne želi cepiti zoper covid-19. Nadal je letos dobil OP Avstralije in OP Francije, vendar mu je nastop v polfinalu proti Kyrgiosu preprečila poškodba prepone. V ZDA pa bi utegnil nastopiti Federer. Berrettini je nastop v Wimbledonu odpovedal zaradi okužbe s koronavirusom.

Včeraj je v ženskem finalu Jelena Ribakina iz Kazahstana v treh nizih premagala Tunizijko Ons Jabeur.

Za 35-letnega Đokovića je bil hkrati četrti zaporedni naslov v Wimbledonu (Björn Borg in Roger Federer imata rekord s petimi zaporednimi.

Za prvopostavljenega Srba je bila to tudi prva zmaga proti Avstralcu, ki je v finalu grand slama igral sploh prvič. Kyrgios, prvi nepostavljeni finalist Wimbledona po rojaku Marku Philippoussisu leta 2003, je namreč leta 2017 dobil oba dosedanja obračuna, in sicer v Acapulcu in Indian Wellsu - brez oddanega niza.

Tokrat je Avstralec, sicer 40. igralec sveta, tudi dobro začel, nato pa je Đoković iz niza v niz počasi vsiljeval svoj ritem in v rekordnem 32. finalu grand slamov vpisal novo zmago ter pobral ček za 2,36 milijona evrov. Po izenačenem uvodu je v prvem nizu Kyrgios, ki je ob porazu zaslužil 1,24 milijona evrov, v peti igri prišel do dveh žogic za odvzem servisa, izkoristil pa drugo po dvojni napaki prvega nosilca. To prednost je ohranil do konca niza, ki ga je dobil s 6:4.

Nick Kyrgios je dobil prvi niz, potem pa popustil. FOTO: Adrian Dennis/AFP

V drugem nizu je bil Đoković tisti, ki je prišel do prve priložnosti za break, v četrti igri je na servis tekmeca prišel do vodstva s 40:0, nato pa z nekaj sreče izkoristil prvo žogico za 3:1. V deveti igri je Avstralec, ko je med drugim ujel skrajšano žogo in jo z diagonalo poslal mimo Đokovića, prišel do treh točk za re-break, a zapravil vse tri. Nato pa je Srb dobil igro in tudi niz s 6:3.

Že v uvodni igri tretjega niza se je Avstralec spet znašel v škripcih, a se vendarle rešil in povedel z 1:0. Pozneje sta ob raznovrstni igri, ki je zabavala zbrano občinstvo, dobivala igre na svoj začetni udarec, v deveti igri pa je vse bolj živčni Kyrgios naredil nekaj neizsiljenih napak in tekmeca poslal v prednost s 5:4 na svoj servis. Đoković je to izkoristil za prednost z 2:1 v nizih.

Toda v četrtem nizu sta bila spet oba zbrana in izenačena, vseeno pa je Đoković nekoliko lažje osvajal igre na svoj servis. Igralca sta v tem nizu tako prišla do podaljšane igre, v tej pa je Đoković hitro povedel s 4:1 in 5:1 po nekaj Kyrgiosovih napakah, pri 6:1 pa je imel pet zaključnih žogic, po približno treh urah pa je izkoristil tretjo.