Federer, Đoković in Nadal naj bi se dobili v Madridu

Švicarski teniški zvezdnik Roger Federer naj bi se po dveh letih na peščena igrišča vrnil v Madridu v začetku maja. Je namreč prijavljen za turnir, enako kot domačin Rafael Nadal in Srb Novak Đoković. Federer, zmagovalec dvajsetih turnirjev za veliki slam, ni ljubitelj peska. V Roland Garrosu je slavil le leta 2009, na odprtem prvenstvu Francije pa je v zadnjih petih letih nastopil zgolj enkrat.

Turnir v Madridu na sporedu od 2. do 9. maja

Devetintridesetletni Švicar je zaradi operacije kolena izpustil trinajst mesecev igranja. Pred kratkim se je v Dohi vrnil na igrišča, toda izpadel že v drugem krogu in nato odpovedal naslednji turnir v Dubaju. Federer je nazadnje na pesku slavil končno zmago leta 2015 v Istanbulu, na turnirjih masters na pesku pa prav v španski prestolnici leta 2012. Turnir v Madridu je na sporedu od 2. do 9. maja.

