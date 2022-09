Tiafoe spet navdušil rojake, Alcaraz in Sinner do zgodnjih jutranjih ur

V New Yorku so znani vsi polfinalisti zadnjega turnirja za grand slam v sezoni. Američan Frances Tiafoe, ki je izločil devetega nosilca odprtega prvenstva ZDA Rusa Andreja Rubljova, se bo v polfinalu pomeril s Špancem Carlosom Alcarazem. Španski najstnik je po petih urah in 15 minutah s 3:2 v nizih premagal Italijana Jannika Sinnerja, ki je bil zanj ravno tako po velikem preobratu usoden v letošnjem finalu turnirja v Umagu. Uradno je to drugi najdaljši obračun v zgodovini tekmovanja, podrl je tudi absolutni rekord, saj se je končal šele ob 2:50 po lokalnem času.

Zadnji polfinalni par je imel davi po srednjeevropskem času po več kot peturnem maratonu primesi trilerja. Nasproti sta si stala igralca, ki še nista zaigrala v polfinalu turnirjev za grand slam, 21-letni Sinner in 19-letni Alcaraz. Več moči je imel španski najstnik, ki je bolje začel in končal dvoboj z Italijanom. Alcaraz je povedel s 6:3. V nadaljevanju pa sta bila tekmeca veliko bolj izenačena, naslednja dva niza je po podaljšani igri dobil Sinner. Ko je že kazalo, da se bo Italijan prebil v svoj prvi polfinale na turnirjih velikih četverice, pa je Alcaraz ubranil zaključno žogico ter uprizoril vrnitev in tako dobil naslednja dva niza ter na koncu slavil s 6:3, 6:7 (7), 6:7 (0), 7:5 in 6:3.

V moškem žrebu je za veselje domačega občinstva poskrbel Frances Tiafoe, ki je v četrtfinalu s 7:6, (3), 7:6 (0), 6:4 izločil Rusa Andreja Rubljova, sicer devetega nosilca newyorškega turnirja. Tiafoe je s tem postal prvi Američan v polfinalu tega turnirja po 16 letih. Štiriindvajsetletni Tiafoe, 22. nosilec, je že v 4. kolu dosegel eno največjih zmag kariere, ko je izločil Španca Rafaela Nadala.

Drugi moški polfinalni par OP ZDA je bil znan v sredo. Rus Karen Hačanov, ki se je uvrstil v svoj premierni polfinale na turnirjih za grand slam z zmago nad Avstralcem Nickom Kyrgiosom, bo v polfinalu prekrižal lopar z Norvežanom Casparjem Ruudom, ki je premagal Italijana Mattea Berrettinija in se kot prvi Norvežan v zgodovini turnirja uvrstil med najboljšo četverico.

V ženski konkurenci se bo najboljša teniška igralka na svetu Iga Šwiatek, ki je izločila domačinko Jessico Pegula, v polfinalu merila z Belorusinjo Arino Sabalenka, ki je bila v četrtfinalu boljša od Čehinje Karoline Pliškove. V drugem polfinalu bosta igrali finalistka Wimbledona iz Tunizije Ons Jabeur, ki je v četrtfinalu premagala hrvaško Avstralko Ajlo Tomljanović, in Francozinja Caroline Garcia, ki je izločila mlado ameriško zvezdnico Coco Gauff.

Kyrgiosu najvišja kazen v New Yorku doslej

Kyrgios bo sicer moral plačati najvišjo kazen doslej na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Organizatorji so mu namreč naložili 14.008 evrov kazni zaradi neprimernega obnašanja ob četrtfinalnem porazu v petih nizih proti Rusu Hačanovu.

Avstralec si je v tretjem nizu prislužil več opominov, med drugim, ker je v jezi zalučal plastenko pijače ob tla, nato pa je svoje frustracije jasno izrazil tudi po koncu dvoboja, ko je na stadionu Arthur Ashe uničil dva loparja. To je bila Kyrgiosova peta kazen na turnirju, prejšnje sankcije si je prislužil zaradi pljuvanja, preklinjanja in razbijanja loparjev; skupno bo plačal 32.520 evrov kazni.

To pa je še vseeno le delček od njegove denarne nagrade za turnir. Za nastope med posamezniki in dvojicami bo prejel ček v višini 473.495 evrov. Kyrgios, finalist Wimbledona, ki je v osmini finala zaustavil tudi lanskega zmagovalca in prvega igralca sveta Rusa Danila Medvedjeva, je bil med favoriti za skupno slavje, a je nato že v četrtfinalu po petih nizih klonil proti Hačanovu.