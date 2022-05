Iga Šwiatek trdno na prvem mestu, velik skok Kaje Juvan

Poljska teniška igralka Iga Šwiatek je ob začetku drugega letošnjega turnirja za veliki slam, odprtega prvenstva Francije v Parizu, trdno na prvem mestu lestvice WTA in tudi prva favoritinja za zmago. Velik skok za 13 mest je uspel Slovenki Kaji Juvan, ki je po novem 68. igralka sveta. Najboljša Slovenka Tamara Zidanšek je zadržala 25. mesto.

Kaja Juvan je minulo soboto zaigrala v finalu turnirja v Strasbourgu z denarnim skladom 203.024 evrov, kjer je 21-letno Ljubljančanko šele po hudem boju in treh urah ter 20 minutah premagala Nemka Angelique Kerber, trikratna zmagovalka turnirjev za grand slam. V Parizu bo Juvanova v uvodnem kolu v torek lopar prekrižala z rusko kvalifikantko Oksano Selehmetovo.

Najboljša slovenska igralka je Tamara Zidanšek, ki je glede na minuli teden zadržala 25. mesto na svetovni lestvici. V prvem kolu Roland-Garrosa, kjer je lani zaigrala v polfinalu in na pariškem pesku brani ogromno število točk, jo prav tako v torek čaka sobotna finalistka turnirja v Rabatu, Američanka Claire Liu.

Na vrhu Šwiatkova vodi pred Čehinjo Barboro Krejčikovo, tretja pa je po novem Grkinja Maria Sakari, ki je na četrto mesto potisnila Španko Paulo Badosa. To je bila tudi edina sprememba v »top 10«.

Bedene izgubil še 20 mest

Srbski zvezdnik Novak Đoković ob začetku drugega turnirja velike četverice na odprtem prvenstvu Francije ostaja na prvem mestu lestvice ATP. V prvi deseterici ni prišlo do sprememb. Najboljši Slovenec je ostal Aljaž Bedene, ki je izgubil še 20 mest in je zdaj 195. igralec sveta. Dvaintridesetletni Ljubljančan je v nedeljo uspešno začel nastope na Roland-Garrosu in za vstop v drugo kolo kvalifikacij premagal Avstralca Christopherja O'Connella s 3:1 v nizih.

Od Slovencev je med najboljšimi 500 igralci le še Blaž Rola, ki je izgubil dve mesti in je zdaj 292. Đoković je na vrhu lestvice ATP sicer začel že 371. teden. V absolutnem merilu tako lovi Nemko Steffi Graf, ki je bila na čelu lestvice WTA 377 tednov.

Lestvica WTA (23. maja):

1. (1) Iga Šwiatek (Pol) 7061 točk

2. (2) Barbora Krejčikova (Češ) 4911

3. (4) Maria Sakari (Grč) 4726

4. (3) Paula Badosa (Špa) 4545

5. (5) Anett Kontaveit (Est) 4446

6. (6) Ons Jabeur (Tun) 4380

7. (7) Arina Sabalenka (Blr) 3966

8. (8) Karolina Pliškova (Češ) 3678

9. (9) Danielle Collins (ZDA) 3315

10. (10) Garbiñe Muguruza (Špa) 3060

25. (25) Tamara Zidanšek (Slo) 1683

68. (81) Kaja Juvan (Slo) 980

185. (187) Polona Hercog (Slo) 358

Lestvica ATP (23. maj):

1. (1) Novak Đoković (Srb) 8660

2. (2) Danil Medvedjev (Rus) 7980

3. (3) Alexander Zverev (Nem) 7075

4. (4) Stefanos Tsitsipas (Grč) 5965

5. (5) Rafael Nadal (Špa) 5525

6. (6) Carlos Alcaraz (Špa) 4648

7. (7) Andrej Rubljov (Rus) 3945

8. (8) Casper Ruud (Nor) 3940

9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3820

10. (10) Matteo Berrettini (Ita) 3805

195. (175) Aljaž Bedene (Slo) 291

292. (290) Blaž Rola (Slo) 170

