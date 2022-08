Iga Šwiatek zbrala pogum in se fotografirala s Sereno Williams

Potem ko je prva nosilka OP ZDA Iga Šwiatek dejala, da se v družbi legendarne Američanke Serene Williams počuti kot otrok v vrtcu, je pred včerajšnjim začetkom glavnega dela turnirja v New Yorku Poljakinja zbrala pogum in Williamsovo prosila za skupno fotografijo. Štiridesetletna osvajalka 23 naslovov s turnirjev za grand slam se bo najverjetneje upokojila že po koncu letošnjega turnirja, kar pomeni, da se s Šwiatkovo verjetno nikoli ne bo pomerila na igrišču.

»Danes sem končno zbrala pogum in zgodilo se je tole,« je fotografiji pripisala Poljakinja. »Čestitke za tvojo izjemno pot in legendarno kariero, Serena Williams. Ogromno spoštovanje za vse, kar si storila za naš šport in ženski šport,« je dodala letošnja zmagovalka na OP Francije, ki se bo v torek popoldne oz. zvečer po slovenskem času udarila z Italijanko Jasmine Paolini, Williamsovo pa že v ponedeljkovem sporedu (v torek zgodaj zjutraj po slovenskem času) čaka dvoboj s Črnogorko Danko Kovinić.