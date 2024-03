Novak Đoković in Goran Ivanišević sta se razšla

Najboljši teniški igralec na svetu Novak Đoković se je razšel s hrvaškim trenerjem Goranom Ivaniševićem. Šestintridesetletni srbski zvezdnik je preko družbenih omrežij sporočil, da je po skoraj šestih letih končal sodelovanje z Ivaniševićem, nekdanjim zmagovalcem Wimbledona. V tem obdobju je Đoković postal najboljši na svetu.

»Jasno se spominjam trenutka, ko sem povabil Gorana v svojo ekipo. Bilo je leta 2018. Oba z Marijanom (Vajdo, op. STA) sva iskala neko inovacijo, da bi v najin dvojec vnesla nekaj servisne čarovnije. Bilo je veliko smeha, zabave, leta na prvem mestu, podrti rekordi in od takrat še 12 grand slamov (in nekaj finalov). Sem omenil malo drame? Navijači bi morali to vedeti,« je na Instagramu zapisal Đoković.

Srbski teniški zvezdnik je nato zapisal, da z Ivaniševićem ostajata prijatelja.

»Z Goranom sva se pred dnevi odločila, da končava sodelovanje. Najina kemija na igrišču je imela vzpone in padce, a najino prijateljstvo je bilo vedno trdno kot skala. 'Šefinho', hvala za vse, prijatelj. Rad te imam,« je med drugim zapisal prvi igralec sveta, ki se trenutno v domačem Beogradu pripravlja za nadaljevanje sezone.