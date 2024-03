Đoković o Ivaniševiću: Da sva se razšla, ne pomeni konec prijateljstva

Najboljši teniški igralec na svetu Novak Đoković je sredi tedna presenetil z razhodom s trenerjem Goranom Ivaniševićem. Po šestih letih sodelovanja je po družbenem omrežju Instagram objavil konec sodelovanja, včeraj pa je ob predstavitvi dokumentarnega filma o slavnem trenerju in teniškem igralcu Nikoli Piliću, ki je vzgojil oba šampiona, pojasnil razloge odločitve o novem trenerju.

»Goran, najprej, je prijatelje za življenje. Moj in moje družine. Nekdo, ki mi je zelo pri srcu. To, da sva se razšla, ne pomeni konec prijateljstva. Prišlo je do zasičenosti, občutili smo, da je napočil trenutek, da se razidemo po šestih letih, v katerih smo pisali zgodovino našega športa. Šli smo skozi sito in rešeto,« je povedal št. 1. na lestvici ATP in dodal, da še ne ve, kdo bo Ivaniševićev naslednik. »Morda ne bo nihče. Ob sebi sem vedno imel trenerja, poskušam začutiti, kaj točno potrebujem.«

Po poročanju srbskih medijev naj bi zmagovalca 24 velikih slamov, od tega jih je 12 osvojil pod trenersko taktirko 52-letnega Hrvata, treniral nekdanji igralec Nenad Zimonjić.