Torino brez udarne trojice

Po razburljivem izboru igralcev za zaključni turnir teniške sezone pod streho ATP v Torinu bomo prvič po dolgih triindvajsetih letih priča koncu sezone brez Rafaela Nadala, Rogerja Federerja in Novaka Đokovića. Prvi se poslavlja od teniških igrišč, gledalcem bo zadnjič pomahal v domači Španiji, konec novembra na finalnem turnirju Davisovega pokala. Švicarski zvezdnik je že nekaj časa v pokoju, srbski as pa je zaradi poškodbe predčasno sklenil sezono. Torinski turnir bo od 10. novembra, vrhunec sezone ATP bo ob finalni predstavi v nedeljo, 17. t. m.

14 milijonov evrov znaša rekordno visok nagradni sklad finalnega turnirja sezone ATP

Letos bomo prvič po letu 2010 spremljali turnir, na katerem bodo sodelovali zgolj igralci, mlajši od 30 let. Italijanski as Jannik Sinner, ki je v tej sezoni osvojil kar šest naslovov, si je s svojo izjemno formo zagotovil vodilno mesto na lestvici in bo kot prvi Italijan v zgodovini ta turnir odigral kot favorit. Ob podpori domačega občinstva na trdi podlagi ga mnogi vidijo kot glavnega kandidata za zmago. Gre za igralca prihodnosti, ki pa se ne more izogniti tudi namigom o dopingu, saj je bil njegov pomladni test v ZDA pozitiven, hujših posledic pa vsaj zaenkrat ni občutil. Branil se je s trditvami, da je šlo zgolj za mažo fizioterapevta, ki naj ne bi vplivala na kakovost tenisa. V Torinu mu bodo močno konkurenco predstavljali Alexander Zverev, še svež z zmago v Parizu, Carlos Alcaraz s svojo vsestransko igro ter Danil Medvedjev, nekdanji zmagovalec zaključnega mastersa. Omenjeni Đoković je zdaj v domačem Beogradu, nazadnje si je ogledal v živo nogometno tekmo Crvene Zvezde in Barcelone ter nato še košarkarsko rdeče-belih z Albo iz Berlina.

Rekordni nagradni sklad v Torinu znaša 14 milijonov evrov, zmagovalec pa lahko, če ne bo izgubil niti enega niza, osvoji kar 4,8 milijona evrov ter 1500 točk na lestvici ATP in tako posledično sijajno popotnico za teniško leto 2025. J. Š.