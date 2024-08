Jannik Sinner v težavah, ne le kolegi, sumničava je tudi Wada

Svetovna protidopinška agencija Wada želi najprej pozorno preučiti odločitev v primeru prvega teniškega igralca sveta Jannika Sinnerja. Kot so pri Wadi sporočili za nemško tiskovno agencijo DPA, si organizacija s sedežem v Montrealu pridržuje pravico do pritožbe na Mednarodno športno razsodišče v Lozani (Cas), če bo to potrebno.

Sinner je bil marca dvakrat pozitiven na prepovedani anabolni steroid klostebol. Vendar 23-letnik ni dobil prepovedi nastopanja.

Kot je zapisala Mednarodna agencija za teniško integriteto (Itia), ki vodi protidopinški program pri zvezah ATP, WTA, ITF in na grand slamih, je Italijana minuli četrtek neodvisna preiskava oprostila.

Ugotovili so, da zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije, ki je bil dvakrat pozitiven med mastersom v Indian Wellsu, ni namerno uporabil prepovedane snovi. Sinner je nezavedno užival prepovedano snov, ki jo je uporabljal njegov fizioterapevt.

Avstralski teniški igralec Nick Kyrgios pa je na omrežju X ostro kritiziral odločitev Itie. »Smešno – ne glede na to, ali je bilo po naključju ali načrtovano. Dvakrat te testirajo s prepovedano (steroidno) substanco ... Odsoten bi moral biti dve leti,« je zapisal 29-letnik, ki je leta 2022 igral v finalu Wimbledona.

Verodostojno Sinnerjevo pojasnilo

Sinner je v izjavi, ki jo je objavil na družbenih omrežjih, pojasnil, da je snov v njegovo telo prišla prek rok njegovega fizioterapevta. Ta je za zdravljenje rane na prstu uporabil pršilo, ki je vsebovalo clostebol, ki je v Italiji na voljo brez recepta.

Kot pravi Itia, so strokovnjaki potrdili, da je Sinnerjeva razlaga verodostojna. Zato se je teniška agencija vsaj začasno vzdržala suspenza, tudi po nadaljnji preiskavi agencije se v zadevi ni spremenilo nič.

Zaradi pozitivnih rezultatov so Sinnerju odvzeli denarno nagrado in točke za turnir ATP v Indian Wellsu, kjer se je marca uvrstil v polfinale.

Novica je prišla v javnost le dan po tem, ko je Sinner osvojil turnir v Cincinnatiju.

Zaradi klostebola je morala prisilno počivati tudi slovenska metalka kopja Martina Ratej. Ponovna analiza vzorca urina, odvzetega med olimpijskimi igrami 2012, je leta 2021 pokazala, da je v njenem telesu metabolit klostebol. Prav na OI 2012 je Ratejeva s sedmim mestom dosegla svoj najboljši izid.

Ratejeva je sprejela kazen za dopinški prekršek Slovenske protidopinške organizacije (Sloado), tako da je atletinjo doletel dveletni suspenz in črtanje rezultatov med avgustom 2012 in 2014.