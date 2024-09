Jelena Đoković odgovarja Sinnerju: Mene ne boš dobil

Jelena Đoković se je s simpatično odzvala na objavo Jannika Sinnerja, ki je najel dva nekdanja člana ekipe njenega moža Novaka Đokovića. Sinner, številka 1 svetovnega tenisa, je sprejel kondicijskega trenerja Marca Panichija in fizioterapevta Ulisesa Badia, ki sta zapustila Đokovićev tabor, odšel je tudi trener Goran Ivanišević.

Zmagovalec OP ZDA se je znašel v dopinškem škandalu, zaradi katerega je odslovil domnevna krivca Umberta Ferraro in Giacoma Naldija. »Dobrodošla v ekipi, Marco in Ulises,« je na instagramu zapisal Sinner. Jelena Đoković pa je pod objavo zapisala: »Mene ne boš dobil!!! (ja se ne dam!!!)« in dodala več smeškov.

Jelena je Novaka sicer spoznala že na srednji šoli leta 2005. Poročila sta se leta 2014 in imata sina Stefana (9) in hčerko Taro (7). Imela sta nekaj burnih let, v zadnjem času pa Jelena redno spremlja Noleta na turnirjih in ga spodbuja celo glasneje kot trenerji.

Jannik Sinner. FOTO: Mike Segar/Reuters

Olimpijski prvak je v nedeljo po dvoboju Davisovega pokala sicer razkril, da se z Jeleno zadnje čase malce pričkata. »Moja otroka še vedno nimata mobilnega telefona in z ženo se razhajava v pogledih. Otroka se pritožujeta, češ da imajo v razredu telefone vsi razen njiju. Ni lahko. Rečem jim, da nam ni treba posnemati drugih, da smo lahko drugačni, če smo trmasti, odločni in aktivni.«