Južnega Tirolca so vzkliki ZDA, ZDA, ZDA podžigali

Prvi favorit teniškega odprtega prvenstva ZDA Jannik Sinner je z močnimi živci prestal prvi pravi preizkus in se v New Yorku uvrstil v četrtfinale. Prvi igralec sveta je s 7:6, 7:6 in 6:1 premagal Američana Tommyja Paula in ostal miren tudi v razgretem večernem ozračju. Tudi med ženskami je napredovala prva nosilka Iga Šwiatek.

Italijanski zvezdnik, ki se je tik pred začetkom zadnjega letošnjega turnirja za grand slam znašel pod plazom kritik zaradi dveh marčevskih pozitivnih dopinških testov, se je na OP ZDA šele drugič v karieri uvrstil v četrtfinale.

Njegov tekmec Paul je začel sijajno, saj Sinnerju na začetku nič ni šlo od rok. Južni Tirolec si je privoščil nekaj nenavadnih napak. Paul je osvojil enajst točk zaporedoma in hitro povedel s 4:1. Občinstvo je svojega favorita glasno spodbujalo z vzkliki: »ZDA! ZDA! ZDA!«

Vendar je 23-letni Italijan kljub napetemu vzdušju ostal miren. Ob spodbujanju pevca Seala na tribunah sta mu hitro uspela dva ponovna brejka. Razvila se je napeta igra. V podaljšanih igrah prvih dveh nizov pa je zmagovalec OP Avstralije pokazal svojo kakovost in na koncu v tretjem nizu povsem dominiral.

Z zmago je Sinner postal prvi igralec, ki se je letos uvrstil vsaj med osem najboljših na vseh štirih turnirjih za veliki slam. Po šokantnih izpadih dveh favoritov, Španca Carlosa Alcaraza in Srba Novaka Đokovića, je najbolj vroč tekmec za naslov.

Zdaj se bo za mesto v polfinalu pomeril z nekdanjim zmagovalcem OP ZDA, Danilom Medvedjevom iz Rusije. »To bo težka tekma. Upam, da bom fizično in psihično pripravljen,« je napovedal Sinner.

Medvedjev, edini nekdanji zmagovalec, ki je po izpadih Đokovića in Alcaraza še ostal v igri za naslov, opozarja na težko bitko. »Z Jannikom sem imel neverjetne bitke. Za oba bo zelo fizično,« je dejal Rus.

Iga Šwiatek je na dobri poti do druge zmage v New Yorku. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Vsak dan boljša št. 1

Tudi med ženskami je zmagala številka 1 svetovnega tenisa, Šwiatek. Triindvajsetletna Poljakinja je v osmini finala slavila gladko zmago (6:4, 6:1) proti Rusinji Ljudmili Samsonovi. Šwiatek se bo v četrtfinalu pomerila s šesto nosilko Američanko Jessico Pegula.

Šwiatek na turnirju kaže odlično formo za svoj drugi naslov na OP ZDA. Na svoj servis je ostala brezhibna in tekmici ni dovolila brejka. Pri izidu 5:4 v prvem nizu je prvič odvzela servis Samsonovi in se zmage veselila po uri in pol igre.

»Na začetku turnirja ni bilo lahko najti svojega ritma. A zdi se mi, da sem vsak dan boljša,« je po zmagi dejala zmagovalka turnirja leta 2022.