Na igrišču nepremagljiv, izven njega je podžgal tudi Federerja

Po slovesu Novaka Đokovića in Carlosa Alcaraza je bil dvoboj št. 1 svetovnega tenisa Jannika Sinnerja in Danila Medvedjeva eden osrednjih dogodkov drugega tedna odprtega prvenstva ZDA, na igrišču štadiona Arthurja Asha pa Rus ni bil dorasel rutiniranemu Italijanu, ki koraka svoji prvi lovoriki v New Yorku naproti. A Sinnerjevi podvigi marsikomu niso pogodu, med njimi je tudi upokojeni zvezdnik Roger Federer, ki opozarja na nejasnosti v dopinškem primeru italijanskega mojstra tenisa.

V Flushing Meadowsu Jannik Sinner igra tenis na zavidljivo visoki ravni, peti nosilec Medvedjev je v četrtfinalu padel s 3:1 po le dveh urah in 37 minutah igre, nekdanja številka ena in zdaj prepoznavni TV komentator Mats Wilander pa v njem vidi kakovosti največjih šampionov: »Jannik ima odličen odnos do tenisa in trdo dela, da bi bil še boljši, čeprav je že zdaj številka ena. Večkrat se odloča za skrajšane žogice, boljši je na mreži in razume, da se lahko izboljša v številnih elementih tenisa. Ko sem jaz prišel na vrh, sem se s tem zadovoljil in hitro sem začel toniti, Jannik pa bo na vrhu ostal še dolgo. Je veliko bolj nadarjen, kot smo mislili.«

FOTO: Kena Betancur/AFP

Kljub dobrim predstavam pa v primeru Sinnerja v zadnjem obdobju tenis ni v prvem planu, veliko bolj duhove buri primer uživanja nedovoljenih substanc. Sinner je bil na protidopinškem testu marca dvakrat pozitiven na prepovedani steroid clostebol, po razlagi, da je v njegovo kri steroid prišel prek rok maserja, ki je z njim zdravil svojo ureznino, pa mu je mednarodna teniška zveza dovolila, da še naprej nastopa, čeprav primer še ni bil zaključen. Častni gost na tribunah tekem OP ZDA Roger Federer ni prepričan, da so bili nastopi Italijana dobra novica za svetovni tenis.

»Takšnih novic si ne želi nihče, ne glede na to, ali je kriv ali ne. Razumem, zakaj so ljudje jezni, vprašanje je, če je bil deležen drugačne obravnave zato, ker je številka ena na teniški lestvici. Od tu izvira jeza ljudi in s tem se strinjam, čeprav na koncu vsi verjamemo, da Jannik res ni storil nič narobe,« svojega mnenja ni skrival Federer, ki vedno, ko se pojavi v častni loži v New Yorku, prejme bučen aplavz.

Federer in Nadal na nasprotnih bregovih

»Nekonsistentnost je glavni problem, dejstvo, da se mu ni bilo potrebno začasno umakniti z igrišč, še preden je bil znan razplet celotnega postopka, je zaskrbljujoče,« je o preiskavi neodvisnega telesa za integriteto v tenisu (ITIA) še dodal Federer, ki je potrdil, da bi bila začasna prepoved tekmovanja, kot je ustaljena praksa v tovrstnih dopinških primerih, boljša in bolj poštena rešitev, številka 1 gor ali dol.

Roger Federer ni skrival, kaj meni o primeru Sinner, čeprav verjame, da je Italijan nedolžen. FOTO: Jamie Squire/AFP

S svojim dolgoletnim tekmecem pa se ne strinja Rafael Nadal, ki je Sinnerja vzel v bran: »Prepričan sem, da Jannik ni naredil nič narobe in res verjamem, da če ni bil kaznovan, je to zato, ker ni storil nič narobe in ne zato, ker je zvezdnik tega športa. To je moje mnenje, imam polno zaupanje v odločitev pristojnih organov.« Odbor ITIA se je na koncu strinjal z razlago Italijana, da je manj kot milijoninka grama clostebola res zašla v njegovo kri prek »kontaminiranih« rok maserja. Avstralski zvezdnik Nick Kyrgios je prepričan, da bi moral biti Italijan v vsakem primeru kaznovan, Đoković pa je zaradi nejasnih postopkov okrcal protidopinško agencijo.

»Zdaj je to težko obdobje končno za mano in lahko se posvetim tenisu,« na vse skupaj skuša pozabiti Sinner, ki se je očitno uspel osredotočiti na predstave na igrišču. V noči na petek ga čaka naslednji izziv, v polfinalu se bo pomeril z 22-letnim presenečenjem turnirja Jackom Draperjem, v morebitnem finalu ga v nedeljo čaka boljši iz dvoboja domačinov Frances Tiafoe – Taylor Fritz.