Kaja niza zmage tako kot nekoč

Kaja Juvan je dosegla največjo zmago, odkar se je pomladi po več kot enoletni tekmovalni odsotnosti vrnila na teniška igrišča. Preskočila je namreč tudi 3. kvalifikacijsko oviro v Wimbledonu in se tako uvrstila na glavni turnir najodmevnejšega dogodka v tenisu, ki se bo začel v ponedeljek.

V kvalifikacijah je veliko adrenalina, za posameznika so zelo stresne, v treh dneh zapored je treba ohraniti zbranost in po sanjski četrtkovi predstavi, v kateri je Kaja odpihnila nizozemsko tekmico Anouk Koevermans s 6:2, 6:0, je tokrat odpravila Američanko Robin Montgomery s 6:3, 7:6 (7). Ob tem gre poudariti, da je slednja na 119. mestu lestvice WTA, Ljubljančanka pa se po omenjenem daljšem postu s spodnjega dela lestvice premika navzgor in je zdaj 242.

Popoldan bo za wimbledonski vizum igrala še Veronika Erjavec (171. na WTA, in sicer proti Britanki Emily Appleton (403.).