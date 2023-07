Kaji dež preprečil pot do zmage, favoriti brez težav

Za uvod v letošnji Wimbledon je Kaji Juvan, naši edini udeleženki slovitega turnirja v posamični konkurenci, pripadla favorizirana vloga proti Rusinji Margareti Betovi.

Ljubljančanka je bila na dobri poti k želeni zmagi, uvodni niz je gladko dobila s 6:0, v drugem je vodila s 4:3, nato pa se je uresničila napoved deževnega naliva in dvoboj je bil tako prekinjen. In čeprav se je takrat spored 2. dneva v Londonu komaj dobro začel, deževati ni nehalo do poznega večera, tako da z izjemo dvobojev na osrednjih dveh pokritih igriščih tenisa ni bilo več.

Favoriti brez težav

Prvi nosilec Carlos Alcaraz (Špa) je ugnal Jeremyja Chardyja (Fra) s 6:0, 6:2, 7:5, branilka naslova Jelena Ribakina (Kaz) je bila boljša od Shelby Rogers (ZDA) s 4:6, 6:1, 6:2, Arina Sabalenka (Blr) pa s 6:3 in 6:1 od Panne Udvardy (Mad).

Napredoval je tudi domači adut Andy Murray, ki je proti rojaku Ryanu Penistonu pokazal zavidljivo raven tenisa in slavil s 6:3, 6:0 in 6:1. Za dobro voljo domačih navijačev v Londonu je poskrbel tudi 13. nosilec Cameron Norrie, ki je po dobrih dveh urah in pol premagal Čeha Tomaša Machaca s 6:3, 4:6, 6:1 in 6:4.