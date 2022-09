Kariera Federerja popolno nasprotje športne sedanjosti

V nadaljevanju preberite:

Svojo tokratno kolumno je nekoč nezamenljivi nemške reprezentance in münchenskega Bayerna Philipp Lahm posvetil Rogerju Federerju, švicarskemu velikanu svetovnega tenisa. Lahm pravi, da je s ščepcem melanholije spet zavrtel posnetek finala OP Avstralije iz leta 2017, ko je Federer premagal Rafaela Nadala. »Federer je uporabil obstoječe priložnosti, ki jih skupnost in družba ponujata vsem. Kot otrok in najstnik je bil v rokah institucij. Njegov pokrovitelj je bila Švicarska teniška zveza, ki ga je izobrazila v internatu. Tako je dozorel v svetovno zvezdo znotraj družbe. Nekaj pa ji je vrnil s svojimi uspehi,« je med drugim zapisal Lahm, ki je tudi ambasador prihajajočega evropskega prvenstva v Nemčiji.