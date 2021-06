Po slovenski tudi češka pravljica, zadnja polfinalistka pa Grkinja

Prvi niz obračuna med Čehinjo Barboro Krejčikovo in Američanko Cori Gauff je trajal kar 73 minut. Po tem, ko je ubranila pet »set žogic«, pa ga je dobila Krejčikova s 7:6 (6). Čehinja je bila v obračunu z Gauffovo nato veliko bolj zanesljiva v drugem nizu, v katerem pa je izkoristila šele svojo šesto zaključno žogico za zmago s 6:3. Čehinja se je kot tretja prebila v polfinale OP Francije, kjer z Rusinjo Anastasijo Pavljučenkovo že čaka slovenska senzacija Tamara Zidanšek. Krejčikova se bo v drugem polfinalu pomerila z zmagovalko popoldanskega obračuna med Grkinjo Mario Sakkari in Poljakinjo Igo Swiatek.



Gauffovo, 24. nosilko, najmlajšo četrtfinalistko katerega od turnirjev velike četverice v 15 letih, je strl pritisk pričakovanj. Napravila je sedem dvojnih napak in 41 neizsiljenih napak.

Jokala v pisarni stadiona

»Nikoli si nisem predstavljala, da bom nekoč stala tukaj na tem igrišču, še posebej med posameznicami, in da bom lahko zmagala,« je povedala Krejčikova, ki jo je strah tako ohromil pred dvobojem osmine finala z Američanko Sloane Stephens, tega je sicer presenetljivo zlahka dobila, da se je zaklenila v pisarni stadiona in jokala.



Krejčikova, ki nastopa tudi v parih, je s premierno uvrstitvijo v polfinale odprtega prvenstva Francije vpisala največji uspeh v karieri v posamični konkurenci. V konkurenci ženskih parov je sicer češka igralka z rojakinjo Katerino Siniakovo leta 2018 osvojila naslova zmagovalk Roland Garrosa in Wimbledona.



Že v torek je bil znan prvi ženski polfinalni par OP Francije. Velika senzacija turnirja, Slovenka Zidanškova, se je uvrstila v svoj premierni polfinale na turnirjih za veliki slam, v katerem se bo pomerila z Rusinjo Pavljučenkovo.



Sredina izida:



Maria Sakkari : Iga Swiatek 6:4, 6:4;

Barbora Krejčikova : Cori Gauff 7:6 (6), 6:3.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: