Lomljenje loparjev ni pomagalo, Sinner je znova prvak

Ko se v finalu turnirja za grand slam srečata prva teniška igralca sveta, je odlična tekma zagotovljena. Tudi tokrat Alexander Zverev in Jannik Sinner navijačev nista pustila hladnokrvnih, vendarle pa se je že od prvih udarcev zdelo, da je Italijan bolj samozavesten. Dvoboj se je končal s 6:3, 7:6 in 6:3.

Sinner je dvoboj začel z asom in v prvem nizu nadigral Nemca na svojem servisu. Zverev se je kvalitetno upiral, a je šel prvi niz s 6:3 v roke številki 1 svetovnega tenisa. V drugem je visokorasli Nemec vzpostavil ravnotežje in začel groziti Italijanu, a do priložnosti za odvzem servisa ni prišel. Odločal je tie break, kjer se je nekaj žogic srečno odbilo v korist Italijana, dobil ga je s 7:4.

Jeza in frustracije Saše Zvereva, ki se je zavedal, da bo izgubil še tretji finale na turnirjih za grand slam. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Zverev je bil besen, na klopi je razbijal svoje loparje, najbrž se je zavedal, da je priložnost za zmago v Melbournu splavala po vodi. Okrepljen z novo mero samozavesti je Sinner prestavil še v višjo prestavo in brez težav dokončal posel v areni Roda Laverja. Zmaga se nikoli ni zdela pod vprašajem, čeprav Zverev ni igral slabo, a tokrat v igri Italijana ni bilo šibkih točk, ki bi jih Saša lahko izkoristil. Sinner je tekom celega turnirja oddal le dva niza.

»Trdo smo garali, da bi bili znova v tem položaju. Izjemno je deliti te trenutke s svojo ekipo in družino, ki je delno tudi doma. Vedno je lepo osvajati lovorike, a še lepše jih je deliti. Posvečam pa ta naslov trenerju Darrenu Cahillu, mogoče te bom enkrat lahko prepričal, da so ti dosežki tvoja zasluga,« je po dvoboju povedal prvak.

Sinner je osvojil svoj tretji naslov na turnirjih za grand slam, prvega lani prav v Melbournu, drugega na zadnjem turnirju velike četverice minule sezone v New Yorku. Zverev je še v svojem tretjem finalu ostal praznih rok.