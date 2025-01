Presenečenje v Melbournu: lovorika Američanki

Devetnajsta nosilka Američanka Madison Keys je zmagovalka prvega turnirja v sezoni za teniški grand slam. Na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu je po dveh urah in dveh minutah v finalu ugnala prvo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenka s 6:3, 2:6, 7:5 ter prvič v karieri postala najboljša na turnirjih velike četverice.

Za 29-letno Američanko je bil to v drugem finalu prvi naslov na turnirjih za grand slam. Prvič je za naslov igrala pred dobrimi sedmimi leti, ko jo je v finalu OP ZDA, septembra 2017, premagala rojakinja Sloane Stephens.

Keys je postala prva igralka po rojakinji Sereni Williams leta 2005, ki je za zmago na OP Avstralije ugnala tako prvo kot drugo nosilko. V finalu je ugnala Sabalenko kot prvo igralko sveta, v polfinalu pa je bila prav tako po treh nizih boljša od druge nosilke, Poljakinje Ige Swiatek.

Za letos še neporaženo Američanko (12-0) je to 10. naslov na vseh turnirjih, igrala je 15. finale. Z zmago bo na ponedeljkovi posodobljeni lestvici WTA napredovala na 7. mesto. Ob pokalu Daphne Akhurst v rokah pa je v žep pospravila še 2,1 milijona evrov denarne nagrade, medtem ko je poraženki pripadlo 1,14 milijona.

Sabalenka, ki bo ostala prva igralka sveta, je tretjič zapovrstjo igrala v finalu Melbourna in po slavjih leta 2023 in 2024 tokrat ostala praznih rok na zadnji stopnički. Tako 26-letnica iz Minska z bivališčem v Miamiju ob petih finalih ostaja pri treh naslovih na grand slamih – ob dveh v Melbournu še v New Yorku 2024 – ter 18 lovorikah na turneji.