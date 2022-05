McEnroe: Če bi bil Rus, bi držal jezik za zobmi

Teniška legenda John McEnroe in nekdanji britanski zvezdnik Tim Henman se razhajata pri vprašanju pravilnosti odločitve prirediteljev turnirja v Wimbledonu, da ne bodo smeli nastopiti igralci iz Rusije in Belorusije, kar je posledično privedlo do odločitve, da tretji turnir za grand slam ne bo štel v točkovanju za lestvici ATP in WTA.

Čeprav bo to zgolj še ekshibicijski turnir, Henman, član odbora pri All England Lawn Tennis Club, verjame, da to ne bo imelo večjega vpliva na igralce. »Gre za prestiž, zgodovino in tradicijo, vsak želi igrati in zmagati v Wimbledonu,« je dejal Henman in nekdanjo števiko 1 Naomi Osaka, ki je omenila, da bo verjetno izpustila Wimbledon, označil za osamljeni primer.

Tim Henman je zaznamoval Wimbledon, čeprav tam nikdar ni zmagal. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Na drugi strani je McEnroe menil, da Wimbledon dela napako. »Mislim, da bi igralci morali bojkotirati turnir in tako pokazati, da se ne strinjajo s takšno diskriminacijo. Igralci niso nič krivi. Če si Rus ali Belorus in imaš družino, dobro veš. da lahko vse čaka 15-letna zaporna kazen, če rečeš karkoli proti ruski agresiji na Ukrajino. Če bi bil jaz Daniil Medvedjev, bi bil tiho.«

Prvi igralec sveta Novak Đoković pa je pozval k večji teži besed teniških igralcev glede pomembnih vprašanj, kot je tudi delitev točk na grand slamu v Wimbledonu. »Ko gre za tako velike odločitve, je glas igralcev premalo slišan,« je dejal Đoković na odprtem prvenstvu Francije v Parizu, kjer se bo v 3. krogu pomeril s Slovencem Aljažem Bedenetom.