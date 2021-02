Muguruza oddala le dve igri, naslednja ovira je Osaka

Carreno olajšal delo Dimitrovu

Turnir v nadaljevanju brez gledalcev

Rezultati

Finalistka lanske izvedbe OP Avstralijenadaljuje s prepričljivimi igrami na prvem grand slamu sezone. Tokrat je bila v tretjem krogu boljša ods 6:1 in 6:1, njena naslednja tekmica pa bo zmagovalka izpred dveh letŠpanka Garbine Muguruza v Melbournu igra zelo dobro. Na prvih treh dvobojih ni izgubila niti niza in je nasprotnicam prepustila le 10 iger, od tega dve na zadnjem obračunu s Kazahstanko Dijasovo, ni bila dostojna tekmica.Muguruza je zmagala po 56 minutah, izkoristila je 5 izmed 8 priložnosti za odvzem servisa, imela 17 winnerjev in osvojila 26 točk več od Kazahstanke (56:30).V četrtem krogu bo njena nasprotnica zmagovalka turnirja leta 2019 in tretja nosilka, Japonka, ki je brez težav izločila Tunizijkos 6:3 in 6:2.Japonka na igrišču ni navduševala le s teniškimi veščinami, ampak si je v drugem nizu prislužila aplavz gledalcev tudi s potezo, ko je metulja, ki ji je pristal najprej na nogi in nato na obrazu, nežno odstranila in ga nedotaknjenega odnesla z igrišča.V četrti krog se je uvrstila tudi 39-letna veteranka, ki je bila po dveh nizih boljša od Rusinje(7:6, 6:2).Američanka je slabo začela niz, po šestih igrah zaostajala z 2:4 in v deveti ob izidu 4:5 ubranila tudi dve zaključni žogici, nato pa izsilila podaljšano igro, v kateri je bila boljša s 7:5. V drugem nizu je nato prestavila v višjo prestavo, tekmici trikrat odvzela servis in zanesljivo napredovala.Pri moških je v 3. krogu odlično nastopil šestopostavljeni Nemecin brez izgubljenega niza premagal Francoza(6:3, 6:3, 6:1).Še manj dela je imel Bolgar, saj je njegov španski nasprotnikpri izidu 0:6 in 0:1 predal dvoboj zaradi poškodbe.Na OP Avstralije so bili danes še zadnjič prisotni gledalci. Oblasti zvezne države Viktorije so namreč uvedle popolno zaprtje za naslednjih pet dni, potem ko se je znova pojavil izbruh novega koronavirusa.V hotelu na letališču so odkrili angleški sev novega koronavirusa pri 13 ljudeh, zaradi česar so se oblasti odločile za petdnevni "lockdown", ki pa ne bo prekinil turnirja. Dvoboji bodo še naprej potekali po sporedu, le da brez gledalcev.»Turnir se bo nadaljeval. Igralci in igralke bodo igrali v tako imenovanem mehurčku,« je pojasnil direktor turnirjain dodal, da udeleženci razumejo novo poostritev ukrepov.Grigor Dimitrov (Bol/18) - Pablo Carreno (Špa/15) 6:0, 1:0 (predaja);Alexander Zverev (Nem/6) - Adrian Mannarino (Fra/32) 6:3, 6:3, 6:1.Su-Wei Hsieh (Tvn) - Sara Errani (Ita) 6:4, 2:6, 7:5;Marketa Vondroušova (Češ/19) - Sorana Cirstea (Rom) 6:2, 6:4;Garbine Muguruza (Špa/14) - Zarina Dijas (Kaz) 6:1, 6:1;Naomi Osaka (Jap/3) - Ons Jabeur (Tun/27) 6:3, 6:2;Arina Sabalenka (Blr/7) - Ann Li (ZDA) 6:3, 6:1;Serena Williams (ZDA/10) - Anastasija Potapova (Rus) 7:6 (5), 6:2.