Senzacija v Wimbledonu: nepričakovano slovo vodilne igralke na svetu

Kazahstanska teniška igralka Julija Putinceva je v tretjem krogu turnirja za grand slam v Wimbledonu poskrbela za veliko presenečenje, saj je izločila prvo igralko na svetu in nosilko turnirja – Poljakinjo Igo Šwiatek. Dvoboj je trajal dve uri, Putinceva pa je bila po preobratu boljša s 3:6, 6:1 in 6:2. V osmini finala jo čaka Latvijka Jelena Ostapenko.

Poljska zvezdnica nikakor ne najde pravih občutkov na travnati površini. Petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam (štirikrat je bila najboljša na odprtem prvenstvu Francije v Parizu, enkrat pa na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku) se je od svojega krstnega nastopa 2019 najdlje prebila lani, ko se je uvrstila v četrtfinale. Letos je svoje nastope v Wimbledonu končala že v tretjem krogu. Pred tem je premagala Američanko Sofio Kenin in Hrvatico Petro Martić.

Putinceva je bila v tretjem krogu previsoka ovira za Šwiatkovo. V prvem nizu je šlo Poljakinji še po načrtih, po dobljenem uvodnem nizu s 6:3 pa je bila v naslednjih dneh v povsem podrejenem položaju in je tako klavrno končala svoje nastope na najbolj slovitem teniškem turnirju na svetu.

»Ne vem, kako mi je uspelo,« je takoj po zmagi dejala v Moskvi rojena 29-letna Kazahstanka. »Osredotočena sem bila le na svojo hitro igro, druge zadeve me niso zanimale. Po izgubljenem prvem nizu sem se vrnila. Med dvobojem sem si rekla, da sem v preteklosti na travi že premagala številko 1 (v Birminghamu 2019 je ugnala Japonko Naomi Osaka), in zakaj ne bi tega ponovila. Po današnji veliki zmagi želim le uživati v trenutku, o Jeleni Ostapenko bom začela razmišljati na jutrišnjem treningu,« je dodala Putinceva.

Iga Šwiatek ni skrivala razočaranja. FOTO: Joe Toth/AFP

Zverev zmagal v treh nizih

V osmino finala se je po zmagi nad Britancem Cameronom Norriejem s 6:4, 6:4 in 7:6 (15) prebil Nemec Alexander Zverev. Četrtega nosilca teniškega turnirja z nagradnim skladom 52,3 milijona evrov v naslednjem krogu čaka zmagovalec ameriško-čilskega obračuna Taylor Fritz – Alejandro Tabilo.

Ob Zverevu so v osmino finala napredovali tudi Američan Ben Shelton, Francoza Ugo Humbert in Giovanni Mpetshi Perricard, Španec Roberto Bautista-Agut ter Avstralec Alex De Minaur.

Shelton je ugnal Kanadčana Denisa Shapovalova s 6:7 (4), 6:2, 6:4, 4:6 in 6:2, Humbert Američana Brandona Nakashimo s 7:6 (9), 6:3, 6:7 (5) in 7:6 (6), njegov rojak Mpetshi Perricard je bil boljši od Finca Emila Ruusuvuorija s 4:6, 6:2, 7:6 (5) in 6:4, Bautista-Agut pa od Italijana Fabia Fogninija s 7:6 (6), 3:6, 5:7, 7:6 (1) in 6:4. De Minaur se je brez boja prebil med 16 po vdaji Francoza Lucasa Pouilleja.

V ženski konkurenci je bila Latvijka Jelena Ostapenko boljša od Američanke Bernarde Pera s 6:1 in 6:3, Ana Kalinska je v ruskem obračunu premagala Ljudmilo Samsonovo s 7:6 (4) in 6:2. Čehinja Barbora Krejčikova je v prvem nizu »zavezala kravato« Španki Jessici Bouzas, v drugem nizu pa je igralka s Pirenejskega polotoka dvoboj predala pri zaostanku 3:4.

Ukrajinka Jelina Svitolina je domov poslala Tunizijko Ons Jabeur, v letih 2022 in 2023 osmoljenko finalnih dvobojev v Wimbledonu. Svitolina je zmagala s 6:1 in 7:6 (4), Kitajka Wang Xinyu pa je bila boljša od Britanke Harriet Dart z 2:6, 7:5 in 6:3.