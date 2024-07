Težek dan za favorite

Finec Emil Ruusuvuori je na teniškem turnirja za grand slam v Wimbledonu sinoči presenetljivo izločil Grka Stefanosa Cicipasa. Enajstega nosilca je v drugem krogu premagal s 7:6 (6), 7:6 (10), 3:6 in 6:3. Napredoval je četrti postavljeni igralec, Nemec Alexander Zverev je ugnal Američana Marcosa Girona s 6:2, 6:1 in 6:4. Sedmi nosilec Hubert Hurkacz je tekmo v četrtem nizu predal zaradi poškodbe, ki jo je utrpel med dvobojem proti 20-letnemu Francozu Arthurju Filsu.

Novak Đoković se bo v tretjem krogu. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je tudi uvrstil v tretji krog. Rekorder po številu zmag na turnirjih za grand slam - poleg sedmih naslov v Wimbledonu je Đoković kar 10-krat zmagal v Melbournu, štirikrat v New Yorku in trikrat v Parizu - je odpor Britanca Jacoba Fearnleyja strl v štirih nizih, po treh urah in dveh minutah je zmagal s 6:3, 6:4, 5:7 in 7:5. Poleg sedemkratnega zmagovalca turnirja v All England Clubu je napredovala tudi prva igralka na svetu in prva nosilka turnirja Poljakinja Iga Šwiatek. Premagala je Hrvatico Petro Martić (6-4, 6-3) in tako podaljšala svoj niz zmag 21.