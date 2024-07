Murray z bratom izpadel v prvem krogu Wimbledona

Britanec Andy Murray je po včerajšnjem porazu v kategoriji dvojic končal prvo poglavje svojega zadnjega nastopa na Wimbledonu. S starejšim bratom Jamiejem Murrayjem, s katerim je odigral že mnogo tekem, a še nikoli na sveti travi, sta bila poražena v prvem krogu turnirja. V dveh nizih sta ju premagala Avstralca Rinky Hijikata in John Peers s končnim rezultatom 7-6 (6), 6-4. Nekdanja številka ena Murray je na svoji zaključni turneji nameraval igrati tudi v kategoriji posameznikov, a mu je to preprečila poškodba na turnirju v londonskem Queensu, zaradi katere je potreboval operacijo. Po porazu ga čaka še nastop v mešanih dvojicah z Britanko Emmo Raducanu, zmagovalko odprtega prvenstva ZDA leta 2021.

Dvakratnega zmagovalca Wimbledona so navijači počastili s stoječimi ovacijami, ob igrišču pa so se zbrali nekateri najboljši teniški igralci, kot so Novak Đoković, Iga Šwiatek, Martina ­Navratilova in John McEnroe. Organizatorji so Škotu pripravili tudi zahvalni video, v katerem se pojavijo Roger Federer, Rafael Nadal in Đoković, Murrayjevi trije največji konkurenti, ter Serena Williams.