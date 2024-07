Sibirska sirena zablestela že kot najstnica

V nadaljevanju preberite:

Julij 2004 je bil za mlado rusko teniško igralko Marijo Šarapovo. Osupnila je namreč navzoče v Wimbledonu in kot 17-letnica, tako kot nekoč pred njo Boris Becker, osvojila turnir. Kakšen je bil takrat finale? Kakšno je bilo njeno otroštvo? Zakaj je zapustila Soči ob Črnem morju in se samo z očetom preselila v ZDA? Kako dolgo ni videla mame? Kako se zdaj znajde v vsakdanu z malčkom? Kaj je njenega dveletnega sina Thea posebej pritegnilo pred dnevi v Wimbledonu? In kako se je 20 leti po lovoriki počutila v kraljevi loži?