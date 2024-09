Na vrsti špansko-švicarska nedelja

Španka Nuria Parrizas Diaz in Švicarka Jil Teichmann sta finalistki teniškega turnirja WTA 125 v Ljubljani. Triintridesetletna Španka je bila v polfinalu boljša od Srbkinje Olge Danilović s 7:5, 6:4, šest let mlajša Švicarka pa je premagala Britanko Francesco Jones z 2:6, 6:4 in 6:1.

Španska igralka, ki je ta teden s 94. mestom najvišje uvrščena igralka v Ljubljani, se bo potegovala za četrti naslov na turnirjih WTA 125, večjih doslej še ni osvojila. Teichmannova, ki za Španko na računalniški lestvici zaostaja skoraj za 100 mest, pa je bila doslej najboljša na turnirjih WTA 250 v Palermu in Pragi. Oba turnirja je osvojila leta 2019.

Obe igralki sta bili že med najboljšimi 50 na svetu. Švicarka, ki je 2022 z reprezentanco osvojila naslov v pokalu Billie Jean King, je bila julija 2022 na 21. mestu lestvice WTA, Španka pa marca istega leta 45.