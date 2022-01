Nadal ob vrnitvi v Melbournu do 89. turnirske zmage

Prvi nosilec in šesti igralec sveta Rafael Nadal je v finalu premagal Američana Maxima Cressyja, 112. z lestvice ATP, s 7:6 (6) in 6:3. V prvem nizu sta igralca pokazala izenačen boj, tako da je odločila podaljšana igra, v kateri je bil za malenkost bolj zbran Španec. V drugem nizu sta oba po enkrat odvzela servis tekmecu, Nadalu pa je »break" nato uspel še v osmi igri za vodstvo s 5:3, ki ga je nato na svoj servis le še potrdil z končno zmago.

Za Nadala, ki je igral prvič po lanskem avgustu, je to že 89. turnirski naslov, Cressy pa je igral v svojem prvem finalu.

Halepova po 16 mesecih do nove turnirske zmage

Romunska teniška igralka Simona Halep je zmagovalka turnirja WTA v Melbournu z nagradnim skladom 239.744 ameriških dolarjev (211.000 evrov). Druga nosilka prvega pripravljalnega turnirja za odprto prvenstvo Avstralije, ki se začne 17. januarja, je v finalu s 6:2 in 6:3 odpravila tretjepostavljeno Rusinjo Veroniko Kudermetovo.

Dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam je prišla do svoje 23. turnirske zmage, prve od Rima septembra 2020. Po zmagi v Rimu ji je nagajala poškodba meč, tako da je prvič po letu 2013 izpadla iz prve dvajseterice na svetovni lestvici. Trenutno pa je prav 20.

»Nadaljujmo z zmagovanjem, ker imam res rada ta občutek,« je dejala Halepova, ki je na OP Avstralije leta 2018 prišla do finala, a tam izgubila proti Danki Caroline Wozniacki.

Monfils do enajste turnirske zmage

Francoz Gael Monfils je zmagovalec teniškega turnirja ATP v Adelajdi z nagradnim skladom 521.000 ameriških dolarjev (458.558 evrov). Prvi nosilec je v finalu premagal drugopostavljenega Rusa Karena Hačanova s 6:4 in 6:4. Za 35-letnega Monfilsa, sicer 21. igralca sveta, je to enajsta turnirska zmaga in prva po skoraj dveh letih.

V prvem nizu je Francoz tekmecu odvzel servis prav v zadnji, deseti igri, v drugem nizu pa je do zmage prišel po enakem scenariju. Monfils je sicer igral svoj 33. finale, le štiri naslove od enajstih pa je osvojil zunaj dvorane. Pred tem je »na odprtem« zmagal v Sopotu 2005, v Washingtonu 2016 in Dohi 2018.

Hačanov pa na svoj peti naslov čaka od leta 2018, v tem času je izgubil le en finale, in sicer na lanskem olimpijskem turnirju v Tokiu.