Nadal tokrat v dveh nizih boljši od Medvedjeva

Rafael Nadal je v dveh nizih, s 6:3 in 6:3, v polfinalu turjirja v mehiškem Acapulcu premagal Rusa Daniila Medvedjeva, s katerim sta se pred nekaj tedni v brezčasni klasiki, ki je trajala pet nizov, pomerila za naslov na OP Avstralije. Nadal je začel silovito in Medvedjev je že na svoj prvi servis reševal dve priložnosti za Špančev brejk. Nato je sicer tudi Nadal imel nekaj težav, a se za vodstvo z 2:1 hitro rešil v podaljšani igri, za piko na i pa nato še prepričljivo odvzel servis Medvedjevu za 3:1. Pri vodstvu s 5:3 je izkoristil prvo priložnost za zmago v prvem nizu, tudi drugega pa je začel suvereno – spet je povedel s 15:40 in v prvem poskusu vzel servis tekmecu, sicer drugemu igralcu z računalniške lestvice ATP, ki pa bo po dolgoletni vladavini Srba Novaka Đokovića sam zavzel vrh lestvice že prihodnji teden.

Medvedjev bi se lahko dvakrat vrnil v igro, najprej pri zaostanku z 1:2, ko je maratonsko podaljšano igro dobil Nadal in je Rus zapravil štiri priložnosti za brejk. Še bolj napeto je bilo pri izidu 2:3, Španec se je takrat pred odvzemom servisa rešil kar sedemkrat in povedel s 4:2, Medvedjev pa se ni več pobral in nato izgubil dvoboj na svoj začetni udarec, ko je Nadal izkoristil svojo drugo priložnost za zaključni udarec in zmago s 6:3 in 6:3.

Nadala v finalu čaka Britanec Cameron Norrie, ki je bil ravno tako v dveh nizih s 6:4 in 6:4 boljši od Grka Stefanosa Tsitsipasa.