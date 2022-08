Nadala osupnilo vprašanje novinarja: McEnroe jih bo slišal

Španski teniški as Rafael Nadal je odgovoril na odmevne izjave legendarnega Američana Johna McEnroeja, ki meni, da za Majorčana veljajo drugačna pravila kot za ostale kolege v karavani. McEnroe se je lotil njegovega serviranja oziroma časa, ki ga potrebuje, da se pripravi na izvedbo začetnega udarca. »Ne vem, zakaj lahko John govori takšne stvari na televiziji. Se bova pomenila kasneje,« je dejal sicer nasmejani Nadal, ki je v prvem kolu šele po štirih nizih, prvega je izgubil s 4:6, opravil z Avstralcem Rinkyjem Hijikato.

»Mislim, da gre celo za šalo. V karieri sem prejel veliko opozoril sodnikov, a nikoli zaradi razbijanja loparjev ali kakšnih drugih neredov na igrišču. Imam to težavo, da se močno potim. Niti slučajno ne uživam nobenih privilegijev,« je prepričan Nadal.

Opozoril je tudi na to, da zanj in za ostale igralce, ki imajo podobne težave z znojenjem, vsak sprehod do brisače že skoraj avtomatsko pomeni opozorilo s strani sodnika.

»Ko igraš v teh zelo vlažnih vremenskih razmerah ... Dandanes je težava tudi v tem, da nam zadnjih nekaj let pobiralci žogic brisač ne prinašajo več. Tako moraš ponjo v najbolj oddaljen kot igrišča, tisti, ki se tako kot jaz močno potijo, pa že vnaprej vedo, da se bodo zaradi časa znašli v težavah, tako da tudi sam tega ne storim preveč pogosto,« je še povedal Nadal, ki ga v četrtek čaka obračun z Italijanom Fabiom Fogninijem.