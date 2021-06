Naomi Osaka kljub osebnim težavam želi na olimpijske igre

Naomi Osaka bo po hitrem slovesu od OP Francije in odpovedi nastopa v Wimbledonu pripravljena na olimpijske igre v Tokiu, je v četrtek po poročanju agencij napovedal njen menedžer.



»Naomi Osaka letos ne bo igrala v Wimbledonu, od 28. junija do 11. julija. Nekaj časa bo preživela s prijatelji in družino, a bo pripravljena na olimpijske igre in je zelo navdušena nad igranjem pred domačimi navijači,« je rekel njen menedžer.



Osaka se je pred kratkim umaknila z Roland Garrosa, dan po tem, ko po zmagi v prvem krogu v skladu z napovedmi ni želela nastopiti na novinarski konferenci in odgovarjati na vprašanja novinarjev.



Ker ni želela opravljati medijskih obveznosti, je po prvem krogu prejela 15.000 dolarjev (12.604 evrov) kazni ter svarilo, da jo bodo izključili s turnirja, če se bo še naprej ogibala medijem. Mlada teniška igralka je zato raje končala nastope na Roland-Garrosu.



Povedala je, da vprašanja na novinarskih konferencah vplivajo na njeno duševno zdravje in da potrebuje odmor, da zaščiti svoje duševno zdravje. Triindvajsetletnica je štirikratna zmagovalka turnirjev za veliki slam, dvakrat je zmagala na OP Avstralije (2019, 2021), dva naslova pa ima tudi z OP ZDA (2018, 2020), medtem ko v Wimbledonu še nikoli ni prišla dlje od tretjega kroga. Tretji krog je tudi njena najvišja uvrstitev na Roland-Garrosu.

