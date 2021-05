Naomi Osaka se je po kazni poslovila od Pariza

Trenutno druga teniška igralka sveta, Japonka Naomi Osaka, je napovedala slovo od odprtega prvenstva Francije v Parizu, potem ko je dobila 15.000 dolarjev kazni, ker je v nedeljo bojkotirala medijske obveznosti po zmagi v prvem krogu.



Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam je že pred začetkom turnirja dejala, da si ne želi govoriti z mediji zaradi »psihičnih težav«. Kljub temu so ji organizatorji naložili denarno kazen po dvoboju prvega kroga, ko se ni udeležila medijskih obveznosti, obenem pa so ji zagrozili, da jo bodo izključili s turnirja, če se bo še naprej ogibala medijem.



Danes pa je 23-letna Japonka sama sporočila, da zapušča Pariz. »Mislim, da je najboljše za turnir, druge igralke in moje dobro, da odstopim, da bi se lahko spet vsi posvetili tenisu,« je zapisala in namignila, da bi lahko vzela daljši tekmovalni premor.

