Ne vodo, dvomljivci so prilivali bencin na ogenj trmaste Coco Gauff

Emma Raducanu je bila britanska teniška senzacija, ko je predlani z 18 leti osvojila OP ZDA v tenisu. Napovedovali so ji meteorski vzpon. Zdaj je 186. na lestvici WTA in vprašanje, če bo še osvojila kakšen turnir. Da bi se ameriška najstnica Coco Gauff, ki je pri 19 letih prišla do domačega grand slama, izkazala za muho enodnevnico, se ni bati. Bolj verjetno je, da bo dolgo vladala ženski teniški karavani.

Kaj je po zmagi proti novi številki 1 Arini Sabalenka povedala zvezdnica iz Atlante. Kakšen je bil pritisk in kaj jo je najbolj podžgalo? Kakšni so odzivi na družbenih omrežjih?