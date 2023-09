Konec za številko 1 v New Yorku

Številka 1 na svetovni lestvici in branilka naslova na teniškem odprtem prvenstvu ZDA, Iga Swiatek, je izpadla v osmini finala. Poljakinjo je v treh nizih izločila Latvijka Jelena Ostapenko, 21. igralka s svetovne lestvice, ki je zmagala s 3:6, 6:3 in 6:1.

Tako je že zdaj jasno, da bo nova številka 1 po turnirju v New Yorku postala Arina Sabalenka, ki bo končala poljski niz 75 tednov na vrhu svetovne lestvice. Obenem bo Belorusinja postala 29. igralka na mestu številka 1 vse od ustanovitve lestvice WTA leta 1975. Swiatek je sicer v tretjem krogu gladko, s 6:0 in 6:1 s turnirja izločila svojo najboljšo prijateljico na turneji, Slovenko Kajo Juvan.

»Vedela sem, da moram biti agresivna na igrišču, ker ji to ni všeč,« pa je takoj po zmagi dejala 26-letna Ostapenko: »Res sem srečna.«

Jelena Ostapenko. Foto Sarah Stier/AFP

Ostapenko je prva igralka, ki ji je uspelo dobiti vse štiri medsebojne dvoboje proti Swiatek. Nekdanja zmagovalka OP Francije se je na turnirju za grand slam v New Yorku prvič uvrstila med najboljših osem, zdaj pa bo izzivala ljubljenko ameriškega občinstva, Coco Gauff.

Slednja je v osmini finala s 6:3, 3:6, 6:1 izločila Danko Caroline Wozniacki, ki je nastopila na prvem turnirju po rojstvu dveh otrok.

Vrnitev Wozniacki je bila ena od lepših letošnjih zgodb New Yorka, saj je danska igralka prišla iz upokojitve po več kot treh letih in dveh otrocih. Triintridesetletna nekdanja številka 1 se je dobro upirala ameriški najstnici, toda slednja je v odločilnem nizu pokazala več zbranosti.

»Za Caroline se zdi, kot da nikoli ni odšla. Raven, na kateri je igrala tenis, je bila neverjetna. Čudno je, ker sem odraščala ob njenih nastopih in navijala zanjo, ko je zmagala na OP Avstralije. Danes mi je bilo v čast, biti na igrišču z njo,« je po zmagi dejala 19-letna Gauff.

Gojo mu ni delal težav, Fritz bi mu jih lahko

Novak Đoković koraka proti novemu srečanju s Carlosom Alcarazom, zdi se, da Srba ne more ustaviti nihče drug. Foto Corey Sipkin/AFP

V moškem delu turnirja ni bilo presenečenj. Drugi igralec sveta Novak Đoković je gladko napredoval v svoj 13. četrtfinale OP ZDA, ko je premagal 105. igralca ATP hrvaškega kvalifikanta Borno Gojo s 6:2, 7:5, 6:4. V četrtfinalu se bo pomeril z Američanom Taylorjem Fritzem.

Šestintridesetletni srbski zvezdnik bo v torek poskušal nadaljevati svojo prevlado nad Fritzem, igralcem, ki ga je premagal na vseh sedmih dosedanjih medsebojnih obračunih, vključno z enostransko afero v Cincinnatiju prejšnji mesec. Fritz je postal tretji Američan, ki se je uvrstil v četrtfinale po zmagi v nizih nad Švicarjem, kvalifikantom Dominicom Strickerjem.

Deveti nosilec je izločil 128. igralca sveta Strickerja s 7:6 (2), 6:4, 6:4 in tako izenačil dosežek svoje mame Kathy May, ki je leta 1978 zaigrala v četrtfinalu OP ZDA. V naslednjem krogu se bo pridružil rojakoma Francesu Tiafoeju in Benu Sheltonu. To je prvič po letu 2005, da imajo ZDA tri moške četrtfinaliste v New Yorku.

Tiafoe, deseti nosilec, je napredoval v vseameriški četrtfinale proti 47. Sheltonu, potem ko je premagal Avstralca Rinkyja Hijikato s 6:4, 6:1, 6:4.