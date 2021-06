Nekdanji trener Federerja stopil v bran Đokoviću in njegovim dosežkom

Za Paula Annaconeja dvomov ni: Novak Đoković je »najdominantnejši teniški igralec v zadnjem desetletju,« kot je za Tennis Channel povedal 58-letni Newyorčan. Njegove izjave imajo seveda še posebno težo, saj gre za nekdanjega trenerja Peta Samprasa in Rogerja Federerja, sodeloval pa je tudi s Sloane Stephens.



Debata o tem, kdo je najboljši teniški igralec vseh časov, verjetno nikoli ne bo potihnila, Đoković pa je svoje argumente vnovič podxkrepil z zmago na letošnjem OP Francije, kjer je na poti do finala ustavil nespornega vladarja Pariza, Španca Rafaela Nadala. Federerja in Nadala (oba 20 naslovov na turnirjih za veliki slam) lahko po številu naslovov ujame že v prihodnjih tednih v Wimbledonu.

Statistika na strani Noleta

»Od leta 2011 je 'Nole' osvojil 18 velikih slamov, Federer in Nadal pa sta jih skupno 14. Zmagal je na 31 turnirjih Masters 1000, Federer in Nadal pa sta jih skupaj osvojila 28. Osvojil je štiri naslove na zaključnih turnirjih ATP, enkrat je slavil Federer. Podrl je rekord po številu tednov kot številka ena in le redki se lahko z njim enakovredno kosajo na igrišču. S tem želim reči, da je bil Đoković najdominantnejši teniški igralec v zadnjem desetletju. Tako je, to kaže tudi statistika,« je za Tennis Channel dejal Annacone.



Trener, ki je sodeloval tudi z Britancem Timom Henmanom, zdaj pa pomaga 23-letnemu ameriškemu rojaku Taylorju Fritzu, je še dejal, da je »škoda«, ker Đokoviću izjemna priljubljenost španskega in švicarskega tekmeca onemogoča uživanje v vsaj podobni meri naklonjenosti.



»Hodil je po stopinjah dveh ljudi, za katerima je to verjetno najtežje storiti, saj ju imajo tako radi: to sta Roger in Rafa. Po mojem mnenju je škoda, da Novak ni bil deležen takšne naklonjenosti, kakršno bi si zaslužil,« je dodal Annacone.

