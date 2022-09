Nekoč opazovala Sereno Williams, zdaj zmaguje sama

Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek je zanesljivo napredovala v 3. kolo odprtega prvenstva ZDA, potem ko je s 6:3, 6:2 premagala domačinko Sloane Stephens. Nekdanja zmagovalka turnirja velike četverice v New Yorku (2017) je bila brez možnosti proti številki ena ženskega tenisa, dvoboj pa je trajal uro in 14 minut.

Stephensova (29) je korak s Swiatekovo držala le na začetku obračuna, nato pa je 21-letnica iz Varšave dala v višjo prestavo in vknjižila še drugo zanesljivo zmago v New Yorku. Na OP ZDA je doslej le enkrat igrala v četrtem krogu.

Uresničile so se ji sanje

»Ves čas sem bila osredotočena, tega sem vesela. Precej bolje je bilo kot v Cincinnatiju, kjer sem imela v dvoboju s Sloane preveč nihanj v igri. Tukaj sem bila stabilna od samega začetka, zato moram biti zadovoljna s predstavo,« je dejala Poljakinja, ki je prvič v karieri igrala na osrednjem igrišču Arthurja Asha.

Iga Swiatek v akciji. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

»Seveda želiš biti na vsakem igrišču motiviran, a vseeno je to nekaj povsem drugega. Uresničile so se mi sanje, spomnim se, kako sem kot mladinka z zgornjih sedežev gledala Sereno Williams in Karolino Pliškovo. Je pa izjemno biti tukaj spodaj,« je dodala zmagovalka Rolanda Garrosa. V tretjem krogu se bo za preboj med najboljših 16 pomerila z Američanko Lauren Davis, ki je Rusinjo Jekaterino Aleksandrovo ugnala z 0:6, 6:4, 7:6 (10:5).