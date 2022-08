New York brez Novaka Đokovića

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je dokončno odpovedal nastop na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, ki se bo začelo v ponedeljek. Zmagovalec 21 turnirjev za grand slam ne sme nastopiti v ZDA, ker ni cepljen proti novemu koronavirusu.

»Na žalost letos ne bom tekmoval v New Yorku. Vsem igralcem želim dober turnir. Hvala mojemu #NoleFam-u za vso ljubezen, podporo. Nadaljeval bom vzdrževanje pripravljenosti in optimizma ter se veselim novih tekmovanj. Kmalu se vidimo!« je na družbenih omrežjih zapisal 35-letnik.

Đokoviću so nastop na zadnjem grand slamu sezone onemogočila v sredo posodobljena pravila Ameriške agencije za nadzor in preprečevanje bolezni. To bo že drugi grand slam v sezoni, ki ga bo Beograjčan izpustil, potem ko so ga avstralske oblasti tik pred začetkom OP Avstralije poslale nazaj v Srbijo.

Đoković ima sicer številne podpornike, ki so izrazili željo po Srbovem nastopu v New Yorku, med drugimi tudi visoki politični predstavniki, v svetu tenisa pa med drugimi tudi domačina John McEnroe in Taylor Fritz ter lanski zmagovalec, Rus Danil Medvedjev, in številni drugi.