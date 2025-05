Nole ostaja na misiji 25, Sinner poslal Gasqueta v pokoj

Novak Đoković, najbolj uspešen teniški igralec na svetu, je v drugem krogu teniškega turnirja za OP Francije na Roland-Garrrosu premagal domačega aduta Corentina Mouteta in ostaja v igri za svoj rekordni 25. grand-slam. Številka 1 Jannik Sinner pa je premagal še enega domačina, veterana Richarda Gasqueta, in s tem končal kariero 38-letnega Francoza.

Corentin Moutet je imel svoje trenutke. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Osemintridesetletni Đoković v Parizu naskakuje nov zgodovinski mejnik, 25. naslov na turnirjih za grand slamih. Prejšnji teden je Srb dobil turnir v Ženevi. Do tega turnirja ni letos dobil niti enega dvoboja na pesku. Moutet je na polnem štadionu Suzanne Lenglen zelo dobro začel, v uvodni igri mu je uspel odvzem servisa. Đoković je takoj izenačil na 1:1, nato pa mu je ključni break uspel v šesti igri. Francoz je bil nemočen v drugem nizu, v tretji in sedmi igri je oddal začetni udarec.

Najbolj izenačen je bil tretji niz. Moutet je povedel s 4:2 in imel pri vodstvu s 6:5 priložnost za znižanje na 1:2 v nizih. Đoković se je rešil v podaljšano igro, ki jo je dobil s 7:1. Moutet je predvsem v Rimu dokazal, da je v formi in da lahko namuči vsakogar. V prestolnici Italije je premagal Holgerja Runeja in v osmini finala šele po treh nizih izgubil z Jackom Draperjem, finalistom turnirja v Madridu, je poročal medijski portal MMC RTV Slovenija.

Moški:

Jannik Sinner (Ita/1) – Richard Gasquet (Fra) 6:3, 6:0, 6:4

Jiri Lehečka (Češ) – Alejandro Davidovich Fokina (Špa/26) 6:3, 3:6, 6:1, 6:2

Arthur Fils (Fra/14) – Jaume Munar (Špa) 7:6 (3), 7:6 (4), 2:6, 0:6, 6:4

Aleksander Bublik (Kaz) – Alex De Minaur (Avs/9) 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2

Henrique Rocha (Por) – Jakub Menšik (Češ/19) 2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3

Alexander Zverev (Nem/3) – Jesper de Jong (Niz) 3:6, 6:1, 6:2, 6:3

Andrej Rubljov (Rus/17) – Adam Walton (Avs) 7:6 (1), 6:1, 7:6 (5)

Joao Fonseca (Bra) – Pierre-Hugues Herbert (Fra) 7:6 (4), 7:6 (4), 6:4

Flavio Cobolli (Ita) – Matteo Arnaldi (Ita) 6:3, 6:3, 6:7 (6), 6:1

Tallon Griekspoor (Niz) – Gabriel Diallo (Kan) 7:5, 7:6 (3), 1:6, 6:3

Cameron Norrie (VB) – Federico Gomez (Arg) 7:6 (7), 6:2, 6:1

Novak Đoković (Srb/6) – Corentin Moutet (Fra) 6:3, 6:2, 7:6 (1)

Ethan Quinn (ZDA) – Aleksander Ševčenko (Kaz) 6:4, 4:6, 6:7 (5), 7:6 (3), 7:5

Jacob Fearnley (VB) – Ugo Humbert (Fra/22) 6:3, 4:4 predaja

Filip Misolic (Avt) – Denis Shapovalov (Kan/27) 7:6 (5), 7:6 (6), 4:6, 4:6, 6:3

Tekmeca sta si dala roke. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Ženske:

Mira Andrejeva (Rus/6) – Ashlyn Krueger (ZDA) 6:3, 6:4

Julija Putinceva (Kaz/32) – Joanna Garland (Tai) 7:6 (5), 6:3

Marketa Vondroušova (Češ) – Magdalena Frech (Pol/25) 6:0, 4:6, 6:3

Jessica Pegula (ZDA/3) – Ann Li (ZDA) 6:3, 7:6 (3)

Hailey Baptiste (ZDA) – Nao Hibino (Jap) 6:3, 6:2

Jessica Bouzas Maneiro (Špa) – Robin Montgomery (ZDA) 6:4, 4:6, 7:5

Veronika Kudermetova (Rus) – Barbora Krejčikova (Češ/15) 6:0, 6:3

Jekaterina Aleksandrova (Rus/20) – Elisabetta Cocciaretto (Ita) 6:1, 6:3

Marie Bouzkova (Češ) – Sonay Kartal (VBr) 6:1, 6:4

Paula Badosa (Špa/10) – Elena-Gabriela Ruse (Rom) 3:6, 6:4, 6:4

Lois Boisson (Fra) – Anhelina Kalinina (Ukr) 6:1, 6:2

Madison Keys (ZDA/7) – Katie Boulter (VBr) 6:1, 6:3

Coco Gauff (ZDA/2) – Tereza Valentova (Češ) 6:2, 6:4

Sofia Kenin (ZDA/31) – Viktorija Azarenka (Rus) 7:6 (5), 6:4

Elsa Jacquemot (Fra) – Alycia Parks (ZDA) 6:2, 6:7 (4), 6:1

Darja Kasatkina (Avs/17) – Leolia Jeanjean (Fra) 6:4, 6:2