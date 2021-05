Novaku po hudem boju pokazal, kdo je gospodar Rima

Rafael Nadal je potrdil vrhunsko pripravljenost pred OP Francije.

V dvobojih z Novakom Đokovićem je izid v zmagah znižal na 28:29.

Skupno je to že 88. turnirska lovorika za 34-letnega Španca.

Novaku Đokoviću na koncu ni preostalo drugega, kot da je čestital Rafaelu Nadalu. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

10.

lovoriko si je že priigral Rafael Nadal na odprtem prvenstvu Italije.

V karavano se vrača Federer

Španski teniški zvezdnikje vnovič potrdil, da je kralj peščenih igrišč. Na turnirju serije masters v Rimu je v spektakularnem finalu po dveh urah in 49 minutah s 7:5, 1:6 in 6:3 strl odpor velikega tekmeca. Potem ko je že kazalo, da se je jeziček na tehtnici prevesil na stran srbskega asa, ki je prepričljivo dobil drugi niz, je 34-letni Majorčan spet prevzel pobudo in pokazal, kdo je gospodar odprtega prvenstva Italije.Nadal si je namreč v Rimu, kjer je letos nagradni sklad v moški konkurenci znašal 2.082.960 evrov, priigral že jubilejno deseto lovoriko po letih 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018 in 2019. Đoković, ki je branil končno zmagoslavje, je ostal pri petih pokalih na OP Francije. To je bil sicer že njun 57. medsebojni dvoboj, španski šampion pa je rezultat v zmagah znižal na 28:29.»Ker je to eden od najpomembnejših turnirjev, sem si silno želel zmagati. Zato sem toliko bolj vesel tega uspeha. To je dobro za samozavest,« je poudaril Nadal, ki se je veselil že 36. lovorike na turnirjih serije masters in se z njo na tovrstnih tekmovanjih izenačil z Đokovićem. Skupno pa je bil to že 88. zmagoviti pokal za »Rafo«; več so jih dosegli le(109),(103) in(94).»V določenih trenutkih sem imel tudi srečo, še zlasti proti,« je priznal zmagovalec in nadaljeval: »Toda ne glede na vse menim, da sem odigral zelo dober turnir. Iz dvoboja v dvoboj sem stopnjeval svojo formo in ujel želeni ritem. To je bil zelo pozitiven teden zame. Nikoli si nisem predstavljal, da bom tukajšnjo lovoriko osvojil kar desetkrat. A zdaj jo imam spet v rokah, zato sem super zadovoljen in izjemno hvaležen svoji ekipi.«Nadal je tako potrdil vrhunsko pripravljenost pred bližnjim odprtim prvenstvom Francije, nad katerim se bo zastor dvignil 30. maja.V Ženevi, kjer se začenja turnir ATP z nagradnim skladom 419.470 evrov, pa se po več kot dveh mesecih premora v turnirsko karavano vrača Roger Federer. Švicarski šampion, ki je medtem na svetovni lestvici zdrsnil na osmo mesto, je nazadnje igral v Dohi, kjer je v četrtfinalu s 6:3, 1:6 in 5:7 izgubil z GruzincemPo tem porazu se je Federer umaknil na trening, rekoč, da mora nadomestiti zaostanek, kar zadeva njegovo pripravljenost, ki je nastal zaradi zapletov po drugi operaciji kolena in 13-mesečnem okrevanju. Zdaj je torej spet napočil čas za vrnitev 39-letnega asa iz Binningena na severu kantona Basel, ki bo kot prvi nosilec v uvodnem krogu prost, v drugem pa bo svojo formo preveril proti boljšemu iz dvoboja med Špancem(76. na ATP) in Avstralcem(62.).