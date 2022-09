Obupani Nadal potreboval zdravnike, slovo sester Williams

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal se je po hudem boju prebil v tretji krog odprtega teniškega prvenstva ZDA. Zmagovalec 22 turnirjev za grand slam je v drugem krogu po dveh urah in 40 minutah z 2:6, 6:4, 6:2 in 6:1 ugnal Italijana Fabia Fogninija.

Nadal se bo še dolgo spominjal tega dvoboja. Že zgodaj si je poškodoval nos. Ob napaki pri enem od udarcev mu je lopar padel na tla, nato pa se mu je močno odbil v obraz. Rano na nosu so mu morali oskrbeti zdravniki. Odtlej je igral z obližem in povsem izgubil ritem. Italijan je tako dobil uvodni niz in bil blizu zmagi tudi v drugem, saj je vodil s 4:2. Toda nato se je 36-letni Majorčan vendarle zbral in postavil stvari na svoje mesto.

»S palico za golf se mi je to že zgodilo, s teniškim loparjem pa še ne,« je po dvoboju o svojem nesrečnem spodrsljaju razkril Nadal in dodal, da ga rana malo boli. Priznal je tudi, da je bilo po tako slabem uvodu zelo težko igrati. »Bil sem frustriran, a sem vseeno poskušal ostati pozitiven,« je še dejal Nadal, ki upa, da bo v tretjem krogu turnirja v New Yorku nadaljeval uspešen niz proti Francozu Richardu Gasquetu. V dosedanjih 17 medsebojnih obračunih še ni doživel poraza.

Serena in Venus Williams sta se med dvojicami hitro poslovili. FOTO: Elsa/AFP